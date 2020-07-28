İllere göre Koronavirüs Türkiye tablosu günlük vaka sayısı.. İşte 27 Temmuz İstanbul, Ankara, Diyarbakır, İzmir, Bursa il il koronavirüs sayıları

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan rapora göre; Bir önceki güne göre yeni COVID-19 vaka sayısında ve hastaneye yatırılan yeni hastasayısında azalma görülmüştür (sırasıyla -%1,8 ve -%1,5).Bir önceki güne göre bölgelerdeki vaka değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Batı Karadeniz Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%41,7). En fazla artış ise Orta Anadolu Bölgesinde olup vaka sayısı açısından incelendiğinde bu fark sadece 9 vakadır.25-49 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı kadınlarda 13,8,erkeklerde ise 15,2’dir.