İllere göre koronavirüs Türkiye son durum tablosu: 11 Eylül il il coronavirüs ölüm ve vaka sayısı - Covid 19 yoğunluk haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iller göre koronavirüs vaka sayısı hakkında bilgiler verdi. Bakan Koca il il koronavirüs verilerini duyurdu. Koca şunları söyledi;



Vaka sayımızda yüzde 100'e varan, son hafta ise yüzde 17 artış yaşandı. Muş'ta son haftada yüzde 8 azalma olarak görüldü. Hakkari'de yüzde 38 olan vaka artışı sabit kaldı. Bitlis'te yüzde 9 düşen vaka sayımız son hafta sabit kaldı.



Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz sıkı aile bağlarımızla öne çıkarken tedbirlerin göz ardı edildiği ve dolayısıyla vaka artışının yüksek seyretmeye başladığı iller olarak öne çıktı.



Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 28 milyon 50 bini aştı.



Vaka sayısı dünya genelinde 28 milyon 50 bin 208’e çıkarken, virüs saptanan 20 milyon 120 bin 362 kişi sağlığına kavuştu.



Dünyada tedavisi süren 7 milyon 24 bin 182 aktif vaka bulunuyor.



En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de, 6 milyon 549 bin 771 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 195 bin 245 kişi hayatını kaybetti.



En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke sırasıyla ABD (3 milyon 846 bin 659), Hindistan (3 milyon 471 bin 783), Brezilya (3 milyon 453 bin 336), Rusya (862 bin 373), Güney Afrika (569 bin 935), Kolombiya (552 bin 885) ve Peru (536 bin 959) oldu.