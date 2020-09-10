İllere göre koronavirüs risk ve yoğunluk haritası 10 Eylül: Sağlık Bakanlığı yaş grupları ve il il korona virüs (Covid 19) verilerini duyurdu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca bölgelere göre vaka sayısını değerlendirerek, şu ifadelerde bulundu;



Bugün Van'daki incelemelerimizi ve çalışmalarımızı tamamladık. Van'ı merkez alarak devamında Muş ve Hakkari'deki mevcut durumu detaylarıyla değerlendirdik. Bu illerimiz hakkındaki önemli haberleri sizinle paylaşacağım.



Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz sıkı aile bağlarımızla öne çıkarken tedbirlerin göz ardı edildiği ve dolayısıyla vaka artışının yüksek seyretmeye başladığı iller olarak öne çıktı.



Biraz önce ifade ettiğim üzere Van'ı merkez alarak Bitlis, Muş ve Hakkari'yi değerlendirdik.



Vaka sayımızda yüzde 100'e varan, son hafta ise yüzde 17 artış yaşandı. Muş'ta son haftada yüzde 8 azalma olarak görüldü. Hakkari'de yüzde 38 olan vaka artışı sabit kaldı. Bitlis'te yüzde 9 düşen vaka sayımız son hafta sabit kaldı.



65 yaş üstünde; Van'da dört kat, Bitlis Hakkari ve Muş'ta üç kat gördük. Büyüklerimizi koruma konusunda çaba göstermeliyiz.



Türkiye genelinde baktığımızda yatak doluluk oranımız yüzde 52, yoğun bakım yüzde 67. Bu anlamda herhangi bir sorun olmadığını söyleyebiliriz. Öncelikli hedefimiz hasta artışını durdurmaktır.