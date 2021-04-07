İllere göre koronavirüs risk haritası... Türkiye geneli il il covid-19 yoğunluk haritasında vaka sayıları 5 ilde arttı!

İllerin her 100 bin kişide haftalık (27 Mart-2 Nisan) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:
"Şırnak (23,43), Hakkari (36,72), Şanlıurfa (40,7), Van (42,55), Bitlis (47,29), Mardin (48,91), Siirt (50,74), Muş (54,49), Batman (57,39), Diyarbakır (60,05), Uşak (84,72), Burdur (92,85), Denizli (94,15), Kars (106,34), Adana (111,26), Kahramanmaraş (112,83), Ağrı (121,96), Mersin (122,17), Bingöl (124,57), Hatay (132,95), Manisa (139,04), Muğla (146,59), Aydın (153,16), Afyonkarahisar (153,21), Elazığ (153,92), Isparta (157,39), Kırşehir (158), Artvin (164,6), Sivas (164,97), Tunceli (170,18), Gaziantep (171,86), Kırıkkale (179,76), Ardahan (185,11), Antalya (190,44), Kütahya (190,57), Karaman (196,53), Karabük (202,78), Zonguldak (205,85), Gümüşhane (206,07), Nevşehir (209,53), Düzce (217,85), İzmir (218,88), Iğdır (225,52), Adıyaman (230,69), Bartın (232,69), Yozgat (234,55), Niğde (239,18), Sakarya (241,98), Bayburt (244,17), Erzurum (245,16), Aksaray (257,91), Bursa (260,43), Ankara (272,79), Bolu (287,8), Çankırı (305,57), Kayseri (315,94), Osmaniye (316,47), Erzincan (321,2), Çorum (322,56), Tokat (334,86), Bilecik (340,62), Trabzon (353,49), Eskişehir (358,9), Sinop (360,34), Amasya (370,5), Kocaeli (371,11), Malatya (373,87), Kilis (385,88), Rize (404,81), Edirne (409,06), Tekirdağ (409,13), Konya (426,17), Balıkesir (430,63), Kastamonu (453), Ordu (459,94), Giresun (503,88), Kırklareli (518,33), Çanakkale (546,77), Yalova (564,03), İstanbul (591,45), Samsun (678,72)."