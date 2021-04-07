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Haber Giriş: 07 Nisan 2021 - 23:00 | 

İllere göre koronavirüs risk haritası... Türkiye geneli il il covid-19 yoğunluk haritasında vaka sayıları 5 ilde arttı!

Koronavirüs risk haritası 27 Mart-2 Nisan dönemi verileri ile yayınlandı. İllere göre corona virüs risk ve yoğunluk haritasını paylaşan Sağlık Bakanı Koca, "Durumu lehimize çevirmek elimizde." ifadesini kullandı. Kovid-19 vaka sayısında İstanbul'da 591,45, Ankara'da 272,79, İzmir'de 218,88 oldu. Vaka sayısı en az görülen il ise mavi kategoride yer alan Şırnak olarak kaydedildi. En yüksek koronavirüs vakası görülen Samsun'da ise yeni tedbirler hayata geçirildi. İşte, Türkiye geneli il il koronavirüs haritası ve illerdeki son durum.

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İllere göre korona virüs haritası güncellendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan 27 Mart-2 Nisan haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen koronavirüs vaka sayısının güncel haritasındaki yükseliş dikkat çekti. En çok Kovid-19 vakası görülen iller, Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale ve Kırklareli oldu. 27 Mart-2 Nisan haftası diğer hafta ile kıyaslandığında vaka sayısındaki yükseliş tüm illerde tedirginliğe neden oldu.

227 MART - 2 NİSAN KORONAVİRÜS HARİTASI YAYINLANDI

27 MART - 2 NİSAN KORONAVİRÜS HARİTASI YAYINLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Mart-2 Nisan döneminde il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Durumu lehimize çevirmek elimizde." ifadesini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 591,45, Ankara'da 272,79, İzmir'de 218,88 oldu..

Ülke genelinde Samsun her 100 bin kişide 678,72 ile en yüksek, Şırnak ise 23,43 ile en düşük Kovid-19 vakasına sahip il olarak kayda geçti.Her 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller, Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale ve Kırklareli; en az Kovid-19 vakası görülen iller ise Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Bitlis olarak belirlendi.

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VAKA SAYISI EN FAZLA OLAN İLLER

Samsun: 678,72
İstanbul: 591,45
Yalova: 564,03
Çanakkale: 546,77
Kırklareli: 518,33
VAKA SAYISI EN DÜŞÜK OLAN İLLER

Şırnak: 23,43
Hakkari: 36,72
Şanlıurfa: 40,70
Van: 42,55
Bitlis: 47,29

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İllerin her 100 bin kişide haftalık (27 Mart-2 Nisan) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:

"Şırnak (23,43), Hakkari (36,72), Şanlıurfa (40,7), Van (42,55), Bitlis (47,29), Mardin (48,91), Siirt (50,74), Muş (54,49), Batman (57,39), Diyarbakır (60,05), Uşak (84,72), Burdur (92,85), Denizli (94,15), Kars (106,34), Adana (111,26), Kahramanmaraş (112,83), Ağrı (121,96), Mersin (122,17), Bingöl (124,57), Hatay (132,95), Manisa (139,04), Muğla (146,59), Aydın (153,16), Afyonkarahisar (153,21), Elazığ (153,92), Isparta (157,39), Kırşehir (158), Artvin (164,6), Sivas (164,97), Tunceli (170,18), Gaziantep (171,86), Kırıkkale (179,76), Ardahan (185,11), Antalya (190,44), Kütahya (190,57), Karaman (196,53), Karabük (202,78), Zonguldak (205,85), Gümüşhane (206,07), Nevşehir (209,53), Düzce (217,85), İzmir (218,88), Iğdır (225,52), Adıyaman (230,69), Bartın (232,69), Yozgat (234,55), Niğde (239,18), Sakarya (241,98), Bayburt (244,17), Erzurum (245,16), Aksaray (257,91), Bursa (260,43), Ankara (272,79), Bolu (287,8), Çankırı (305,57), Kayseri (315,94), Osmaniye (316,47), Erzincan (321,2), Çorum (322,56), Tokat (334,86), Bilecik (340,62), Trabzon (353,49), Eskişehir (358,9), Sinop (360,34), Amasya (370,5), Kocaeli (371,11), Malatya (373,87), Kilis (385,88), Rize (404,81), Edirne (409,06), Tekirdağ (409,13), Konya (426,17), Balıkesir (430,63), Kastamonu (453), Ordu (459,94), Giresun (503,88), Kırklareli (518,33), Çanakkale (546,77), Yalova (564,03), İstanbul (591,45), Samsun (678,72)."

5SAMSUNDA YENİ TEDBİRLER

SAMSUN'DA YENİ TEDBİRLER

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında toplandı.Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, yüzde 50 kapasite sınırlaması ile 07.00-19.00 saatleri arasında ve HES kodu sorgulaması yapmaları kaydıyla faaliyet gösteren lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi iş yerlerinde aynı masada en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verildi.

İçişleri Bakanlığının 29/03/2021 tarihli genelgesi doğrultusunda, çok yüksek risk grubunda bulunan Samsun'da yeme-içme yerlerinin, 19.00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al, 21.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde yatan hastaları rehabilite etmek ve tedavilerine destek vermek amacıyla çeşitli alanlarda eğitim verilen ve salgın sürecinde hizmeti durdurulan halk eğitim faaliyetleri olan beden eğitimi, müzik, el sanatları, resim-iş, kuaförlük gibi kurslarda maske kullanılması, fiziksel mesafe ile hijyen kurallarına uyulması ve gerekli önlemlerin alınması şartıyla yapılabilecek.Özel motorlu taşıt sürücü kurslarının teorik eğitimlerinin kent genelindeki vakaların yoğunluğu nedeniyle uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecek.

Kentte, 1 Nisan 2021'e kadar faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen sinema salonlarının faaliyetlerinin durdurulması kararı 12 Mayıs 2021'e kadar uzatıldı.İl genelinde faaliyet gösteren nargile salonlarında ve nargile satışı yapılan iş yerlerinde ise Kovid-19 salgınının damlacık yoluyla bulaşan bir hastalık olması nedeniyle kurulun daha önce aldığı karar doğrultusunda nargile satışının kısıtlanmasına devam edildi.

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