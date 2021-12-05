İllere göre koronavirüs haritası belli oldu: 20-26 Kasım il il coronavirüs vaka sayısı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir ve illere göre son durum
İl il koronavirüs haritası belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre risk ve yoğunluk haritası son dakika açıklaması ile paylaştı. 20-26 Kasım illere göre koronavirüs Türkiye haritasında vaka sayısı en çok artan üç il dikkat çekti. Korona virüs tedbirlerine yön veren haritaya göre bu hafta 100 bin kişide en çok vaka artışı Osmaniye, Adana, Mersin'de oldu.İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka oranı 287,40 olurken, bazı illerde de vaka sayısındaki azalma haritaya yansıdı. Peki, hangi ilde corona virüs vaka sayısı ne kadar? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il koronavirüs yoğunluk haritasında son durum.
Koronavirüs vaka sayısı haritası illere göre paylaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım tarihleri arasında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını duyurdu. Haritada, Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka oranı 287,40, Ankara'da 202,88, İzmir'de 70,65 oldu. Osmaniye ise 600,85 vaka yoğunluğu ile en çok vaka görülen il olarak belirlendi. Geçtiğimiz haftaya göre bazı illerde yaşanan artış dikkat çekti.
İL İL KORONAVİRÜS HARİTASI YAYINLANDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 20-26 Kasım'da illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Haftalık vaka sayısı haritasına göre, 100 bin kişide en çok vaka artışı Osmaniye, Adana, Mersin'de oldu.
Haritaya göre; İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka oranı 287,40, Ankara'da 202,88, İzmir'de 70,65 oldu.
VAKA SAYISI ARTAN İLLER HANGİLERİ?
Vaka sayısı en çok artan iller ise Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne oldu. Bu illerde vaka oranları Osmaniye 600,85, Adana 416,65, Mersin 345,74, Hatay 347,55, Kırklareli 379,83, Çanakkale 380,21, Eskişehir 311,53, Burdur 232,88, Bilecik 380,40 ve Edirne'de 212,13 olarak kayıtlara geçti.
20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise, Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne şeklinde oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “20-26 Kasım arasında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık insidans haritasında. 20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne” ifadelerini kullandı.