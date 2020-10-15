İllere göre koronavirüs (coronavirüs) 15 Ekim Türkiye günlük vaka tablosu - Covid 19 haritası ve il il korona virüs tablosunda vaka, iyileşen, hasta sayısı
15 Ekim Korona virüs Türkiye günlük tablosunda son dakika gelişmeler, Sağlık Bakanlığı koronavirüs ölüm vaka ve iyileşen sayısı ile "covid19.saglik.gov.tr" adresinden açıklandı. Sağlık Bakanlığı verileri ile açıklanan günlük korona virüs tablosuna göre, son 24 saatte vefat eden sayısı 66, iyileşen hasta sayısı ise 1.311 olarak kaydedildi. Türkiye coronavirüs tablosuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. " dedi. Diğer yandan çarşamba günü gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, İstanbul, Balıkesir, Bilecik'te vaka sayısının arttığını duyurdu. İllere göre İstanbul'da son 1 ay içinde artış yüzde 50 oranında arttı, Ankara'da ise düşüş gözlendi. ABD'de ise salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 220 bin 989'a çıktı. İşte, 15 Ekim Türkiye koronavirüs günlük tablosu ve Covid 19 risk ve yoğunluk haritası.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Koronavirüs Türkiye günlük vaka sayısı tablosu açıklandı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 1693 kişiye hastalık tanısı konuldu, 66 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1408 oldu, son 24 saatte 1311 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 299 bin 679'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığı tarafından Covid.19 internet sitesinden yayımlanan son veriler şöyle gelişti;
Bir önceki güne göre yeni COVID-19 hasta sayısında azalma (-%8,9) görülmüştür.
Bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni hasta değişim yüzdesine bakıldığında; tümbölgelerde azalma görülmüş olup en fazla azalış Kuzeydoğu Anadolu Bölgesindegerçekleşmiştir (-%26,8).
25-49 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 hasta sayısı kadınlarda 24,5, erkeklerde ise 23,9’dur.
Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış Batı Marmara Bölgesindedir (-%41,2). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış İstanbul Bölgesindedir (%26,4)
2
Abone Ol
15 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Ekim günlük koronavirüs tablosunu duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 1693 kişiye hastalık tanısı konuldu, 66 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1408 oldu, son 24 saatte 1311 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 299 bin 679'a yükseldi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti;
Toplamda 12 milyondan fazla test yapıldı. Bugün tespit edilen 1.693 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız.
3
Abone Ol
Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Koca İstanbul'da vaka artışının yükseldiğini söyledi. Koca artış olan illerde filyasyon ve tedbirlere uyularak sonuç alındığını söyledi. İl il korona virüs verilerine göre Ankara'da ise vaka sayısında düşüş yaşandı. Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle;
(Kovid-19 vakaları) İstanbul'da son bir ayda yüzde 50 artış, Ankara'da ise son bir ayda yüzde 60 azalma görüldü.
Ankara'da son zamanda azalış yüzde 60 oranında. Ancak son 3 günde yüzde 4 oranında bir artış görüyoruz.
Artış olan illerimizde tedbirlere uymakla, sahada filyasyonu artırarak sonuç aldığımızı biliyoruz. Ankara'da Diyarbakır'da yaptığımız çalışmalardan biliyoruz. Dolayısıyla bu yükselişin nasıl düşeceğini artık toplum olarak da biliyoruz.
4
Abone Ol
Günlük koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bakan Koca yaptığı açıklamada "Bugünkü hasta sayımız bin 671. Vefat sayısı 57. İyileşen hasta sayısı bin 396. Test sayısı: 115 bin 328" dedi.
5
Abone Ol
Sağlık Bakanlığı 13 Ekim Türkiye günlük Koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre, ağır hasta sayısı 1416 oldu, son 24 saatte 1314 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 296 bin 972'ye yükseldi. Türkiye'de son 24 saatte 114 bin 992 Kovid-19 testi yapıldı, 1632 kişiye hastalık tanısı konuldu, 62 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca açıklamasında şunları ifade etti;
Bugün tespit edilen 1.632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız 1.416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz. Birlikte başaracağız, güvenin.
6
Abone Ol
Günlük Koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Tabloya göre son 24 saatte 1301 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 295 bin 658'e yükseldi. Son 24 saatte yapılan test sayısı 115 bin 605 olurken, hasta sayısı bin 614 oldu. Bugün koronavirüsten 58 kişi yaşamını yitirdi. Yoğun bakım hasta sayısında düşüş olduğunu bildiren Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamada bulundu;
Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin.
7
Abone Ol
Son 24 saatte 59 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1212 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 294 bin 357'ye çıktı.
Toplam test sayısı 11 milyon 615 bin 715'e ulaştı. Hasta sayısı 335 bin 533, vefat eden kişi sayısı 8 bin 837, ağır hasta sayısı 1411, aktif hasta sayısı 32 bin 339 oldu.
8
Abone Ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 1502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadesini kullandı.
9
Abone Ol
Karabük Valisi Fuat Gürel ise il genelinde son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında bariz bir artış gözlemlendiğini bildirdi.
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 976 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.
10
Abone Ol
Adıyaman'da son 2 günde 171 ev, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Ağrı'da, karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 22 kişiye toplam 69 bin 300 lira ceza uygulandı.
11
Abone Ol
'15 EKİM'DEN SONRA TABLODA TÜM SONUÇLAR OLACAK'
Hürriyet Yazarı Ertuğrul Özkök, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı röportajda merak edilen soruları sordu..
Bir de birçok uzmanın sözünü ettiği şu sürü bağışıklığı denen şey var. Ne zaman olacak bu?
“Bu kolay değil. Çünkü toplumun yüzde 60-65’inin bağışık olması gerekiyor. Bizde ilk çalışmada biliyorsunuz yüzde 0.86’ydı. Şimdi tekrarlıyoruz, biraz önce söyledim, 15’inden sonra onu açıklamış olacağız. Zannediyorum bu daha da arttı ama öyle yüzde 20, yüzde 30’larla ifade edilebilecek bir rakam olduğuna inanmıyorum. 60-65’ten aşağı olduğu müddetçe de sürü bağışıklığı olmaz. Biz koruyucu tedbirlere devam etmeliyiz.”
BİR AÇIKLIK: Bakan’la yaptığım mülakatta bir bölümün bazı yayınlarda farklı yorumlandığını gördüm. Oysa Bakan’ın söylediği metinde çok açıktı. “15 Ekim’den itibaren yapılacak kesitsel taramaların test sonuçları, semptomsuz olanlar dahil, bütün sonuçlar Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirilecek.” Ben bunu vaka/hasta sayısı ile ilgili yorumlayıp sordum ama o sadece kesitsel taramalarla ilgili olduğunu söyledi. Bunlar metinde açık ama yanlış bir anlamaya yol açmaması için yazma ihtiyacı duydum.