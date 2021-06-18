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Haber Giriş: 18 Haziran 2021 - 20:53 | 

İllere göre haftalık vaka sayısı haritası: 5-11 Haziran il il corona virüs vaka sayısı belli oldu! İşte İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum

İllere göre haftalık vaka sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ile güncellendi. Haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 55,20, Ankara'da 94,87, İzmir'de 32,04 oldu. Koronavirüs risk haritasında 17 şehirdeki vaka sayısı artışı dikkat çekerken 9 ildeki düşüş de son verilere yansıdı. Koronavirüs kısıtlamalarında belirleyici olan il il haftalık vaka sayısı haritası hakkında bilgi veren Koca vaka sayılarının düşüş hızının yavaşlamasına karşın azalışının sürdüğünü belirtti. Peki, corona virüs vaka sayısı hangi ilde ne kadar oldu? İşte, 5-11 Haziran 2021 il il haftalık corona virüs haritası ve İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum.

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İl il haftalık koronavirüs vaka sayısı ve yoğunluk haritası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı. Aşılama süreci ile beraber her geçen gün vaka sayısı azalırken, yayınlanan risk haritasında Afyonkarahisar, Kırıkkale, Bartın, Burdur ve Kilis'te vaka sayısının azaldığı görüldü. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Aşı ile bitecek." ifadelerini kullandı.

2VAKA SAYISI HANGİ İLLERDE ARTTI

VAKA SAYISI HANGİ İLLERDE ARTTI?

İllere göre 5-11 Haziran tarihleri arasında COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul`da 55,20, Ankara`da 94,87 , İzmir`de 32,04 oldu.

Yayımlanan tabloda Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Düzce, Eskişehir, Sivas, Çorum, Tokat, Mersin, Erzincan, Trabzon, Bayburt, Erzurum, Artvin, Kars ve Bitlis kentlerinde vaka sayılarında artış görüldü.

3VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER HANGİLERİ

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER HANGİLERİ?

Vaka sayısı en çok azalan illere ilişkin tablo da paylaşan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta. Vaka sayılarında düşüş devam edecek, aşı ile bağışıklık kazanacağız. Aşı ile bitecek." ifadelerini kullandı.

Tabloya göre vaka sayısı en çok azalan ilk 5 ilin ardından sırasıyla Afyonkarahisar, Kırıkkale, Bartın, Burdur ve Kilis geldi.

Her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin'de görüldü.

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Buna göre, geçen hafta vaka sayısı en fazla azalan iller arasında ikinci olan Bilecik, bu hafta ilk sırada yer aldı. Bu şehri, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta izledi. Vaka sayısı Bilecik'te 30,69, Karaman'da 25,50, Malatya'da 21,86, Kastamonu'da 20,74 ve Isparta'da 20,44 düştü.

Ülke genelindeki 18 ilde 100 bin kişideki vaka sayısı 10-20 aralığında azaldı. Bu iller şöyle sıralandı:

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Kars 129,51, Bolu 107,05, Eskişehir 99,79, Gümüşhane 98,8, Tokat 97,51, Erzurum 95,08, Ankara 94,87, Sivas 88,85, Erzincan 88,3, Kütahya 88,26, Kayseri 86,46, Çorum 80,36, Rize 80,15, Ağrı 80,12, Bitlis 76,64, Isparta 76,54, Zonguldak 74,76, Düzce 74,3, Kastamonu 70,41, Yozgat 66,33, Bilecik 66,3, Çankırı 66, Trabzon 65,65, Bartın 64,33, Kocaeli 62,49, Sakarya 62,15, Niğde 61,31, Ordu 59,76, Bayburt 58,6, Kırklareli 58,05, Kırşehir 56,78, Malatya 55,82, Afyonkarahisar 55,37, İstanbul 55,2, Kırıkkale 54,9, Diyarbakır 52,88, Elazığ 52,55, Muş 52,54, Giresun 52,15, Balıkesir 51,92, Tekirdağ 49,86, Denizli 49,48, Karaman 49,43, Bursa 49,29,

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Konya 49,29, Samsun 46,6, Ardahan 45,76, Artvin 44,84, Siirt 44,4, Uşak 42,23, Batman 41,59, Karabük 41,05, Çanakkale 39,7, Nevşehir 39,68, Hakkari 39,57, Van 37,85, Gaziantep 37,84, Mardin 37,79, Burdur 37,07, Aksaray 34,99, Manisa 34,95, Yalova 33,69, Muğla 33,37, Şanlıurfa 33,14, Sinop 32,8, İzmir 32,04, Amasya 30,7, Bingöl 30,52, Kilis 28,71, Antalya 28,49, Tunceli 22,77, Şırnak 21,57, Kahramanmaraş 19,35, Adıyaman 18,34, Iğdır 16,89, Aydın 16,53, Mersin 16,48, Edirne 16,43, Adana 7,7, Osmaniye 7,66, Hatay 5,97."

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