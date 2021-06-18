İllere göre haftalık vaka sayısı haritası: 5-11 Haziran il il corona virüs vaka sayısı belli oldu! İşte İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER HANGİLERİ? Vaka sayısı en çok azalan illere ilişkin tablo da paylaşan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta. Vaka sayılarında düşüş devam edecek, aşı ile bağışıklık kazanacağız. Aşı ile bitecek." ifadelerini kullandı.



Tabloya göre vaka sayısı en çok azalan ilk 5 ilin ardından sırasıyla Afyonkarahisar, Kırıkkale, Bartın, Burdur ve Kilis geldi.



Her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin'de görüldü.