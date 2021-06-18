İllere göre haftalık vaka sayısı haritası: 5-11 Haziran il il corona virüs vaka sayısı belli oldu! İşte İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum

Kars 129,51, Bolu 107,05, Eskişehir 99,79, Gümüşhane 98,8, Tokat 97,51, Erzurum 95,08, Ankara 94,87, Sivas 88,85, Erzincan 88,3, Kütahya 88,26, Kayseri 86,46, Çorum 80,36, Rize 80,15, Ağrı 80,12, Bitlis 76,64, Isparta 76,54, Zonguldak 74,76, Düzce 74,3, Kastamonu 70,41, Yozgat 66,33, Bilecik 66,3, Çankırı 66, Trabzon 65,65, Bartın 64,33, Kocaeli 62,49, Sakarya 62,15, Niğde 61,31, Ordu 59,76, Bayburt 58,6, Kırklareli 58,05, Kırşehir 56,78, Malatya 55,82, Afyonkarahisar 55,37, İstanbul 55,2, Kırıkkale 54,9, Diyarbakır 52,88, Elazığ 52,55, Muş 52,54, Giresun 52,15, Balıkesir 51,92, Tekirdağ 49,86, Denizli 49,48, Karaman 49,43, Bursa 49,29,