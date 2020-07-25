İllere göre günlük vaka tablosu güncellendi: 24 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır il il koronavirüs risk haritası günlük vaka sayıları

Günün Özeti - 22/07/2020 Bir önceki güne göre yeni COVID-19 vaka sayısında ve hastaneye yatırılan yeni hasta sayısında azalma (sırasıyla -%3,0 ve -%6,6), COVID-19 test sayısında ise artış görülmüştür (%4,2).



Bir önceki güne göre bölgelerdeki vaka değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Ortadoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%22,0). En fazla artış ise



Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde olup vaka sayısı açısından incelendiğinde bu fark sadece 10 vakadır.



25-49 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı kadınlarda 13,3,erkeklerde ise 15,4’tür.



Bir önceki güne göre 12 İBBS-1 bölgesinin 9’unda hastaneye yatırılan yeni hasta sayısı azalmış olup en fazla azalma Ortadoğu Anadolu Bölgesinde (-%54,2) gerçekleşmiştir.



Hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısı değişim yüzdesinde en fazla artış ise Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu Bölgelerinde görülmüştür.