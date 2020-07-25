İllere göre günlük vaka tablosu güncellendi: 24 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır il il koronavirüs risk haritası günlük vaka sayıları
İllere göre koronavirüs haritası, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı güncellemeler ile değişiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son yaptığı açıklamaya göre, son üç günde koronavirüs vaka sayısının arttığı iller, Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum olarak sıraladı. Açıklamaya göre, salgın boyunca vakaların yüzde 46'sı İstanbul'da tespit edildi. COVID-19 kaynaklı vefatlarınsa yüzde 50,2’si yine İstanbul’da oldu. Öte yandan Sağlık Bakanlığı 13-19 Temmuz dönemi haftalık yeni tip koronavirüs (COVID-19) değerlendirme raporunu paylaştı. Geçtiğimiz hafta paylaşılan raporun ardından 22 Temmuz tablosu da vatandaşlarla paylaşıldı. Korona virüs günlük tablosuna göre, İstanbul tek başına bin 699 yeni vaka ile yine ilk sırada yer aldı. İşte, illere göre güncel korona virüs vaka ve iyileşen hasta sayısı tablosu...
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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son güncelleme ile illerin günlük korovirüs vaka sayıları açıklandı. Buna göre en yüksek günlük vaka sayısına sahip olan illerin başında İstanbul geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada Türkiye tablosunu ve günlük koronavirüs rakamlarını açıkladı. İşte güncellenen veriler ve illerdeki vaka sayısı
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Sağlık Bakanı Koca: Rastgele test edilen her 1000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Koca, "150 bin kişiyle yapılan Kovid-19 tarama çalışmasında rastgele test edilen her 1000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıktı." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yaklaşık 150 bin kişiyle yapılan Kovid-19 tarama çalışmasında rastgele test edilen her 1000 kişiden 2,5'inde test sonucu pozitif çıkmıştır." ifadesini kullandı.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık tarafından Türkiye genelinde yaklaşık 150 bin kişiyle Kovid-19 tarama çalışması yapıldığını belirtti.
Çalışmada rastgele test edilen her 1000 kişiden 2,5'inde test sonucunun pozitif çıktığını kaydeden Koca, paylaşımında vaka sayılarına ilişkin şu bilgilere yer verdi:
"Salgın boyunca toplam vaka sayısı 223 bin 315'tir. Vakaların yüzde 46'sı İstanbul'da tespit edilmiştir. Kovid-19 kaynaklı vefatlarınsa yüzde 50,2'si yine İstanbul'da olmuştur. Vakaların yüzde 46'sının tespit edildiği İstanbul'da Bakanlığımızca yapılan tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1000 kişiden 2,9'unda test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu oran, Türkiye genelinden yüzde 13,8 yüksektir. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin."
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İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Hazirandan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136.
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Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum.
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Günün Özeti - 22/07/2020
Bir önceki güne göre yeni COVID-19 vaka sayısında ve hastaneye yatırılan yeni hasta sayısında azalma (sırasıyla -%3,0 ve -%6,6), COVID-19 test sayısında ise artış görülmüştür (%4,2).
Bir önceki güne göre bölgelerdeki vaka değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Ortadoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%22,0). En fazla artış ise
Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde olup vaka sayısı açısından incelendiğinde bu fark sadece 10 vakadır.
25-49 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı kadınlarda 13,3,erkeklerde ise 15,4’tür.
Bir önceki güne göre 12 İBBS-1 bölgesinin 9’unda hastaneye yatırılan yeni hasta sayısı azalmış olup en fazla azalma Ortadoğu Anadolu Bölgesinde (-%54,2) gerçekleşmiştir.
Hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısı değişim yüzdesinde en fazla artış ise Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu Bölgelerinde görülmüştür.
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VAKA ARTIŞ HIZI YÜZDE 7,7 AZALDI
Bir önceki güne COVID-19 test sayısı ve hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısında artış (sırasıyla %5,7 ve %1,8) görülmüştür.Bir önceki güne göre bölgelerdeki vaka değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Doğu Marmara Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%18,8). En fazla artış ise Batı Karadeniz Bölgesinde olup vaka sayısı açısından incelendiğinde bu fark sadece 8 vakadır.
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25-49 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı kadınlarda 14,1, erkeklerde ise 16,5’tir.
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Bir önceki güne göre İstanbul, Ege ve Ortadoğu Anadolu Bölgelerinde hastaneye yatırılanyeni hasta sayısındaki değişim azalmıştır (-%28,5, -%23,3 ve -%7,7). Hastaneden taburcuedilen yeni hasta sayısı değişim yüzdesinde en fazla artış ise Batı Marmara Bölgesindegörülmüştür.
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6 BİN 629 YENİ VAKA
Geçen hafta 297 binden fazla test yapıldı. 6 bin 629 yeni vaka tespit edildi. 7 günde hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 128 oldu. 3 bin 682 kişi ise taburcu edildi.Bu rakamlara göre vaka artış hızı geçen hafta, bir önceki haftaya göre yüzde 7,7 azaldı. Türkiye`de en çok yeni vaka 25 ila 49 yaş grubunda görüldü.
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EN FAZLA YENİ VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ YERLER
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İstanbul tek başına bin 699 yeni vaka ile yine ilk sırada yer aldı. Bin 601 yeni vaka ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İstanbul`u takip etti.
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İSTANBUL
İstanbul'da güncellenen son verilere göre günlük koronavirüs vaka sayısı 220 kişi
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ANKARA
Ankara'nın da içinde bulunduğu Orta Anadolu bölgesinde günlük vaka sayısı 36 olarak belirlendi.
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GEÇEN HAFTA VAKA ARTIŞININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER
DİYARBAKIR
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GAZİANTEP
16
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MARDİN
17
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KONYA
18
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KARAMAN
19
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EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER
En az vaka görülen iller ise şöyle:
BALIKESİR, TEKİRDAĞ, SAKARYA, DENİZLİ,
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Nüfusa göre vaka sayısında ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi başı çekti. Onu Batı Anadolu ve İstanbul izledi.