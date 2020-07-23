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Hürriyet
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Gündem
Haber Giriş: 23 Temmuz 2020 - 19:08,

İllere göre günlük koronavirüs vaka sayısı: Hangi ilimizde kaç koronavirüs vakası var? İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Konya il il koronavirüs tablosu

İllere göre koronavirüs haritası, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı güncellemeler ile değişiyor. Sağlık Bakanlığı 13-19 Temmuz dönemi haftalık yeni tip koronavirüs (COVID-19) değerlendirme raporunu paylaştı. Yapılan son açıklamaya göre, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Konya corona virüs il il vaka sayısında yer alan rakamlar belli oldu. Korona virüs günlük tablosuna göre, İstanbul tek başına bin 699 yeni vaka ile yine ilk sırada yer aldı. İşte, illere göre güncel korona virüs vaka ve iyileşen hasta sayısı tablosu...

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1
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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son güncelleme ile illerin günlük korovirüs vaka sayıları açıklandı. Buna göre en yüksek günlük vaka sayısına sahip olan illerin başında İstanbul geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada Türkiye tablosunu ve günlük koronavirüs rakamlarını açıkladı. İşte güncellenen veriler ve illerdeki vaka sayısı

2VAKA ARTIŞ HIZI YÜZDE 7,7 AZALDI
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VAKA ARTIŞ HIZI YÜZDE 7,7 AZALDI

Bir önceki güne COVID-19 test sayısı ve hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısında artış (sırasıyla %5,7 ve %1,8) görülmüştür.Bir önceki güne göre bölgelerdeki vaka değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Doğu Marmara Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%18,8). En fazla artış ise Batı Karadeniz Bölgesinde olup vaka sayısı açısından incelendiğinde bu fark sadece 8 vakadır.

3
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25-49 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı kadınlarda 14,1, erkeklerde ise 16,5’tir.

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Bir önceki güne göre İstanbul, Ege ve Ortadoğu Anadolu Bölgelerinde hastaneye yatırılanyeni hasta sayısındaki değişim azalmıştır (-%28,5, -%23,3 ve -%7,7). Hastaneden taburcuedilen yeni hasta sayısı değişim yüzdesinde en fazla artış ise Batı Marmara Bölgesindegörülmüştür.

56 BİN 629 YENİ VAKA
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6 BİN 629 YENİ VAKA

Geçen hafta 297 binden fazla test yapıldı. 6 bin 629 yeni vaka tespit edildi. 7 günde hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 128 oldu. 3 bin 682 kişi ise taburcu edildi.Bu rakamlara göre vaka artış hızı geçen hafta, bir önceki haftaya göre yüzde 7,7 azaldı. Türkiye`de en çok yeni vaka 25 ila 49 yaş grubunda görüldü.

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EN FAZLA YENİ VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ YERLER

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İstanbul tek başına bin 699 yeni vaka ile yine ilk sırada yer aldı. Bin 601 yeni vaka ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İstanbul`u takip etti.

8İSTANBUL
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İSTANBUL

İstanbul'da güncellenen son verilere göre günlük koronavirüs vaka sayısı 220 kişi

9ANKARA
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ANKARA

Ankara'nın da içinde bulunduğu Orta Anadolu bölgesinde günlük vaka sayısı 36 olarak belirlendi.

10GEÇEN HAFTA VAKA ARTIŞININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER
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GEÇEN HAFTA VAKA ARTIŞININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER

DİYARBAKIR

11
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GAZİANTEP

12
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MARDİN

13
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KONYA

14
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KARAMAN

15EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER
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EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER

En az vaka görülen iller ise şöyle:

BALIKESİR, TEKİRDAĞ, SAKARYA, DENİZLİ,

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Nüfusa göre vaka sayısında ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi başı çekti. Onu Batı Anadolu ve İstanbul izledi.

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