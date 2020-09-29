İlkokullar için okullar ne zaman açılacak? 2. 3. 4. ve 5. sınıfların durumu için MEB açıklaması
İlkokul ve ortaokulların okula ne zaman gideceği gündemde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kademeli eğitim programına göre 21 Eylül'de ilkokul 1. sınıf ve okul öncesi sınıflar için ilk derz zili çaldı. Geçtiğimiz hafta canlı yayında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2. sınıfları okula almak için çalışma yapıldığını söyleyerek, "Çocuklarımızı ilk önce yüz yüze eğitime almak istiyoruz." dedi. Gözler şimdi son dakika açıklamalarda. Peki, ilkokullar için okullar ne zaman açılacak? İşte, ilkokul 2. 3. 4. ve 5. sınıfların son durumuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Okullarla ilgili son dakika açıklamalar veliler ve öğrenciler tarafından takip ediliyor. Yüz yüze ve kademeli eğiitm programıyla ilgili detayları açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya selçuk vakanın seyrine göre diğer sınıfların okula başlayacağını daha önce bildirmişti. Ekim ayının gelmesiyle beraber ilkokulların okula başlayacağı tarihle ilgili son durum yeniden gündeme geldi. Bakan Selçuk liseler ve diğer sınıflarla ilgili yaptığı açıklamada, "Diğer sınıflarla ilgili birkaç hafta sonra tekrar bir değerlendirme yapılacak." dedi. İşte, detaylar.
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2. SINIFLAR OKULA BAŞLAYACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk canlı yayınında Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Selçuk diğer sınıfların ne zaman okula başlayacağı ile ilgili şunları söyledi;
Okuma yazma sürecinde okuma bayramı diye bir şey var. Bu Mart'tan sonra çocuklar hazır olur. Daha sonra yıl sonuna doğru eğlenceli bir şekilde çalışma yapılır. Bu çocuklarımız işin temelini aldılar. Fakat eksik kaldıkları yerlerde bu çocuklarımızı ilk önce yüz yüze eğitime almak istiyoruz. 2. sınıfları okula almak için çalışmamız var.
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Bilim Kurulu'nun öneri paketi oluyor. Genel sadece okul değil çevre hayatla ilgili. Sağlık Bakanlığı bir çalışma yapıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde istişare yapılıyor. Daha önceki yıllarda biz arkadaşlarla oturup şu tarihte açılsın diyebiliyorduk. Şimdi bu iş bütünsel bir iş. Bu süreçte Sağlık Bakanımızın, Kabine'de yapacağı sunumun sonucunda ortaya çıkan tabloda önümüzdeki sürece baktığımızda "Şu şu sınıflar açılabilir" önerisi geliyor. Bizim de önerimiz geliyor. Bunun doğrultusunda adımları atıyoruz. AB ülkelerine bakın tüm öğrencileri, bütün sınıfları alıyorlar. Bu da bir tercih ama biz Türkiye'de benzer koşullara sahip ülkelerin yaptığı gibi tamamını alalım istemiyoruz. Kontrollü gidelim istiyoruz. Aşama aşama sınıf sınıf gidelim istiyoruz. Herhangi bir risk olsun istemiyoruz.
Grup grup bakmak lazım. Şu sınıflar da denebilir, şu gruplar da denebilir.
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HANGİ SINIFLAR AÇILACAK?
Diğer sınıflarda 3 haftanın ardından değerlendirme yapılacağını açıklayan Selçuk şunları ifade etti;
(Biz okulları açmakta erken mi davranıyoruz yoksa geç mi kaldık?) Bütün ülkeler bunu açıyor da siz niye 1. sınıftan başladınız diye bir eleştiri bekledim. Elbette haklılık payı olabilir, elbette saygı duyuyoruz. Bizim görevimiz herkesi dinlemek. Ama burada karar verirken makul olan şu: Bir kararı bilimsel tabloya bakarak ortaya koyarsınız. Bunların hepsini okurken bunlar sonucunda bir görüş oluşturursunuz. Bizim nasıl bir vebal altında olduğumuzu kimse bilemez. Bu karar altında ne kadar ezildiğimizi bilmeleri lazım. Bu karar eğitimsel kararın çok ötesinde. Bu kararı verirken bilimsel verilerimiz var. Biz de diyoruz ki biraz geç kalalım, sağlık çok önemli. Risk varsa biz yokuz diyoruz. O yüzden de tam hizasında bırakıyoruz. Diğer sınıflarla ilgili de birkaç hafta sonra değerlendirme yapacağız. Takvim olamaz, ben vaka sayısının seyrini bilemiyorum. Bilim Kurulu'nun 1 ay sonrası için ne diyeceğini bilemiyorum. Bunu bilemezken şöyle olacak demek olmaz. Dikkatli konuşmalıyız, dikkatli karar vermeliyiz. Bizim amacımız ne? Temelli hepsini açmak.
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3 ay önce bir şey söyledim ben. Dedim ki "Bizim senaryolarımız var. Onlardan birini uygulayacağız." Bugün o süreç gerçek oldu. 2+5 uygulamasını devreye soktuk. Eğer Bakan Koca, "Şu ille ilgili tavsiyemiz var" derse onla ilgili düşünceleri dikkate almalıyız. Biz duruma bakarak esnek bir karar almak zorundayız. Biz Sağlık Bakanlığı'yla her gün görüşüyoruz. Sürekli irtibat halindeyiz.