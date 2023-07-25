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Ä°LKOKUL KAYITLARI BAÅžVURU SÜRECÄ° 2023 || Adrese dayalÄ± ilkokul kayÄ±tlarÄ± ne zaman baÅŸlÄ±yor, baÅŸladÄ± mÄ±? Ä°ÅŸte MEB ilkokul kayÄ±tlarÄ± baÅŸvuru tarihleri!

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#Ä°lkokul KayÄ±t Tarihleri 2023#Ä°lkokul KayÄ±tlarÄ± Ne Zaman#Meb 2023 2024 Takvimi
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 18:47

Ä°lkokul kayÄ±tlarÄ± 2023 aÄŸustos ayÄ± yaklaÅŸÄ±rken milyonlarca velinin odaklandÄ±ÄŸÄ± konulardan oldu. 2023-2024 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± takvimi aÃ§Ä±klanÄ±rken, adrese dayalÄ± ilkokul kayÄ±tlarÄ±nÄ±n ne zaman yapÄ±lacaÄŸÄ± da gÃ¼ndeme gelmeye baÅŸladÄ±. Temel EÄŸitim Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± Ã–ÄŸrenci Ä°ÅŸleri ve Sosyal Etkinlikler Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan alÄ±nan bilgilere gÃ¶re kayÄ±tlar,Â e-Okul sistemi Ã¼zerinden e-kayÄ±t yÃ¶ntemiyle alÄ±nacak. MEB tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan takvime gÃ¶re; 11 EylÃ¼lâ€™de baÅŸlayacak olan okullarda 1â€™inci sÄ±nÄ±fa baÅŸlayacak Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in 4-8 EylÃ¼l tarihleri arasÄ±nda uyum eÄŸitimleri gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Peki, ilkokul kayÄ±tlarÄ± ne zaman baÅŸlÄ±yor, baÅŸladÄ± mÄ±? Ä°ÅŸte, MEB ilkokul kayÄ±t tarihleri ve konuyla ilgili ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiler.

1/6Ä°LKOKUL KAYITLARI BAÅžVURU SÃœRECÄ° 2023 || Adrese dayalÄ± ilkokul kayÄ±tlarÄ± ne zaman baÅŸlÄ±yor, baÅŸladÄ± mÄ± Ä°ÅŸte MEB ilkokul kayÄ±tlarÄ± baÅŸvuru tarihleri

MEB ilkokul kayÄ±tlarÄ±nÄ±n ne zaman ve nasÄ±l yapÄ±lacaÄŸÄ±, yeni eÄŸitim Ã¶ÄŸretim dÃ¶nemi Ã¶ncesi Ã¶ne Ã§Ä±kan konulardan oldu. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± (MEB), 2023-2024 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± Ã§alÄ±ÅŸma takvimine gÃ¶re bu sene okullarÄ±n 11 EylÃ¼l tarihinde aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± netlik kazandÄ±. Okullar aÃ§Ä±lmadan Ã¶nce kayÄ±t sÃ¼reci iÃ§in hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸlayan veliler de 'Ã‡ocuÄŸum hangi okula baÅŸlayacak?' sorusunun yanÄ±tÄ±na odaklandÄ±. Takvime gÃ¶re ilkokul 1'inci ve 5'inci sÄ±nÄ±flara aday kayÄ±tlarÄ±n yapÄ±lmasÄ± aÄŸustos ayÄ±nda gerÃ§ekleÅŸecek. Peki, ilkokul kayÄ±tlarÄ± baÅŸladÄ± mÄ±, ne zaman? Ä°ÅŸte, o konu hakkÄ±nda ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiler.

2/6Ä°LKOKUL KAYITLARI BAÅžLADI MI

Ä°LKOKUL KAYITLARI BAÅžLADI MI?

YapÄ±lan ilkokul 1'inci ve 5'inci sÄ±nÄ±flara aday kayÄ±tlarÄ±n yapÄ±lmasÄ± ve okul Ã¶ncesi eÄŸitim kurumlarÄ± iÃ§in kayÄ±tlarÄ±n baÅŸlamasÄ±, takvime gÃ¶re 14 AÄŸustos itibariyle baÅŸlayacak.

Ä°LKOKUL KAYITLARI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

3/62017 DOÄžUMLULAR KAYIT YAPTIRABÄ°LECEK

2017 DOÄžUMLULAR KAYIT YAPTIRABÄ°LECEK

Ä°lkokul birinci sÄ±nÄ±faÂ 2023-2024 ders yÄ±lÄ±nda 2017 doÄŸumluÂ Ã§ocuklarÄ±n kaydÄ± yapÄ±lacaktÄ±r.

30 EylÃ¼l 2023 tarihi itibariyle yaÅŸÃ§a kayÄ±t hakkÄ±nÄ± elde eden Ã§ocuklardan 69, 70, 71 aylÄ±k olanlar velisinin vereceÄŸi dilekÃ§e ile okul Ã¶ncesi eÄŸitime yÃ¶nlendirebilir veya kayÄ±tlarÄ±nÄ± bir yÄ±l erteleyebilir.

Ã–ÄŸrenci kayÄ±tlarÄ± 14 AÄŸustos 2023 tarihinde baÅŸlayacaktÄ±r. KayÄ±t iÃ§in Ã¶ÄŸrenci velisinin 31 AÄŸustos 2023 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ne kadar okul idaresine baÅŸvurmasÄ± gerekmektedir.

SÄ±nÄ±f listeleri: sÄ±nÄ±f mevcuduna, kÄ±z, erkek Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ±na, yabancÄ± uyruklu Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ±na ve Ã¶zel eÄŸitim gereksinimli Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ±na bakÄ±larak 1 EylÃ¼l 2023 Cuma gÃ¼nÃ¼ okul mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan oluÅŸturulacaktÄ±r.Â 

Velilerimiz Ã§ocuklarÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±f ve ÅŸubelerini e-devlet ÅŸifresini kullanarak 3 EylÃ¼l 2023 Pazar gÃ¼nÃ¼nden itibaren Ã¶ÄŸrenebilir. 4 EylÃ¼l 2023 Pazartesi gÃ¼nÃ¼ sÄ±nÄ±f listeleri okul kapÄ±larÄ±na asÄ±lacaktÄ±r.Â 

4/6Ä°LKOKULU 1. SINIF Ã–ÄžRENCÄ° KAYDI Ä°Ã‡Ä°N GEREKLÄ° EVRAKLAR:

Ä°LKOKULU 1. SINIF Ã–ÄžRENCÄ° KAYDI Ä°Ã‡Ä°N GEREKLÄ° EVRAKLAR:Â 

Ã–ÄŸrencinin NÃ¼fus CÃ¼zdanÄ± Fotokopisi

KayÄ±t/Bilgi FormuÂ (Okuldan AlÄ±nacak)

Ä°smi Aday KayÄ±t Listesinde Olmayanlar Ä°Ã§in YerleÅŸim Yeri Belgesi (NÃ¼fus MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden AlÄ±nacak)

Ä°ki Top A4 Fotokopi KÃ¢ÄŸÄ±dÄ±Â Â Â

5/6Ä°LKOKUL 2, 3 ve 4. SINIF Ã–ÄžRENCÄ° NAKÄ°L Ä°ÅžLEMLERÄ°

Â Ä°LKOKUL 2, 3 ve 4. SINIF Ã–ÄžRENCÄ° NAKÄ°L Ä°ÅžLEMLERÄ°

Ã–ÄŸrenci nakil baÅŸvurularÄ± 28 AÄŸustos 2023 tarihinde baÅŸlayacaktÄ±r.

BaÅŸvurular hafta iÃ§i 15.00-17.00 saatleri arasÄ±nda Ã¶ÄŸrenci velisi tarafÄ±ndan aÅŸaÄŸÄ±da istenen evraklarla birlikte okul idaresine yapÄ±lacaktÄ±r.Â

6/6Ã–ÄžRENCÄ° NAKLÄ° Ä°Ã‡Ä°N GEREKLÄ° EVRAKLAR:

Â  Â  Â Ã–ÄžRENCÄ° NAKLÄ° Ä°Ã‡Ä°N GEREKLÄ° EVRAKLAR:Â 

Ã–ÄŸrencinin NÃ¼fus CÃ¼zdanÄ± Fotokopisi

KayÄ±t FormuÂ (Okuldan AlÄ±nacak)Ä°ndirmekÂ 

Ã–ÄŸrenci Belgesi veyaÂ  Karne

Ä°ki Top A4 Fotokopi KÃ¢ÄŸÄ±dÄ±

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