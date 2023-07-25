MEB ilkokul kayÄ±tlarÄ±nÄ±n ne zaman ve nasÄ±l yapÄ±lacaÄŸÄ±, yeni eÄŸitim Ã¶ÄŸretim dÃ¶nemi Ã¶ncesi Ã¶ne Ã§Ä±kan konulardan oldu. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± (MEB), 2023-2024 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± Ã§alÄ±ÅŸma takvimine gÃ¶re bu sene okullarÄ±n 11 EylÃ¼l tarihinde aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± netlik kazandÄ±. Okullar aÃ§Ä±lmadan Ã¶nce kayÄ±t sÃ¼reci iÃ§in hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸlayan veliler de 'Ã‡ocuÄŸum hangi okula baÅŸlayacak?' sorusunun yanÄ±tÄ±na odaklandÄ±. Takvime gÃ¶re ilkokul 1'inci ve 5'inci sÄ±nÄ±flara aday kayÄ±tlarÄ±n yapÄ±lmasÄ± aÄŸustos ayÄ±nda gerÃ§ekleÅŸecek. Peki, ilkokul kayÄ±tlarÄ± baÅŸladÄ± mÄ±, ne zaman? Ä°ÅŸte, o konu hakkÄ±nda ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiler.