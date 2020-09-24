İlknur Soydaş yıllar sonra ortaya çıktı...

Annesine proje teklif edecek Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal önceki gün Bebek’te görüntülendi. Kariyerine yapımcı olarak devam eden Ünal yeni projeler için toplantılar yaptığını söyledi. Annesinin sağlık durumu hakkında da bilgi veren Ünal, “Annem çok şükür iyi hatta son zamanlarda epey güzelleşti. O bir projede yer almak istemiyor ama ben kendisine bir teklif yapacağım” diye konuştu. Deniz BOY