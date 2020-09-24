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Haber Giriş: 24 Eylül 2020 - 15:06 | 

İlknur Soydaş yıllar sonra ortaya çıktı...

İş insanı Cem Pole ile evlendikten sonra oyunculuğa ara veren İlknur Soydaş, önceki gün City’s Nişantaşı’nda objektife takıldı.

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1SETLERE DÖNECEĞİM
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SETLERE DÖNECEĞİM

Setleri çok özlediğini açıklayan oyuncu, “Yaklaşık 10 yıldır setlerden uzak kaldım. Bu yıl setlere dönme kararı aldım. Dizi olmaz ama sinemadan gelen teklif olursa kabul edeceğim. Diziler çok uzun soluklu olduğu için o kadar vakit ayıramam” dedi.

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Manken İlknur Soydaş 1997’de Serdar Ortaç’ın ‘Karabiberim’ şarkısının klibinde oynamıştı. Popçunun, göbeğinden zeytin yediği sahne yıllarca konuşulmuştu.

3Cunda pozu
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Cunda pozu

Nehir Erdoğan, Cunda’da yazar Ozan Önen ile verdiği pozları Instagram hesabında paylaştı. Oyuncu, fotoğrafların altına “İki Yıl Okul Tatili - Tom Sawyer - Huckleberry Finn” notunu düştü.

4Annesine proje teklif edecek
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Annesine proje teklif edecek

Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal önceki gün Bebek’te görüntülendi. Kariyerine yapımcı olarak devam eden Ünal yeni projeler için toplantılar yaptığını söyledi. Annesinin sağlık durumu hakkında da bilgi veren Ünal, “Annem çok şükür iyi hatta son zamanlarda epey güzelleşti. O bir projede yer almak istemiyor ama ben kendisine bir teklif yapacağım” diye konuştu. Deniz BOY

5Dünyaya açılıyoruz
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Dünyaya açılıyoruz

Şarkıcı Ebru Polat, önceki gün City’s Nişantaşı’nda görüntülendi. Kurduğu kozmetik markasıyla iş hayatına atılan şarkıcı, “Bu hafta iş hayatım için çok önemli adımlar atılacağım. Katar’dan iş ortaklığı için görüşmeler için masaya oturacağım. Dünyaya açılıyoruz” dedi. Cenker TEZEL

6Eğlensin gençler
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Eğlensin gençler

Didem Soydan ile Umut Eker, önceki sabah Nişantaşı’nda görüntülendi. Köpekleriyle yürüyüşe çıkan ikili, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti. Didem Soydan’a geçtiğimiz günlerde düzenledikleri ev partileriyle eleştiri oklarının hedefi olan Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral hatırlatıldı. Parti hakkındaki düşünceleri sorulan Didem Soydan, “Eğlensin gençler. Ne yaparsa yapsınlar” açıklamasında bulundu. Umut Eker ise “Biz evde çay içiyorduk” diyerek güldürdü. Behlül AYDIN

7El ele alışveriş
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El ele alışveriş

Eski manken ve oyuncu İnci Pars, 3 yıl önce evlendiği Eski KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün’le Nişantaşı’nda görüntülendi. Salgın nedeniyle zorunlu olan maske takma kuralına uyan çift, City’s AVM’de mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

8Çekimler bitti
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Çekimler bitti

Onur Aldoğan hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu yeni filmi “Avcı: İlk Kehanet”in çekimlerini tamamlandı. H.Hakan Eren’in yapımcılığını üstlendiği filmde Gürbey İleri, Ferzan Hekimoğlu, Bülent Çetinaslan ve Levent Sülün rol aldı. Fantastik aksiyon türündeki “Avcı: İlk Kehanet”in 2021 yılında vizyona girmesi planlanıyor.

9Kedice Bir Sevda
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Kedice Bir Sevda

Şarkıcı Ege, üçüncü kitabı “Kedice Bir Sevda”yı okurlarla buluşturdu. Kitap, tescilli bir çapkının başına gelenler üzerinden, kadın-erkek ilişkilerini mizah ve gerçekliği harmanlayarak anlatıyor. Kitabıyla ilgili konuşan Ege, “Belki ilişkilerde mutsuzluk yoktur da, biz yanlış yöne bakıyoruzdur. Bütün bunları anlatabileceğim en eğlenceli haliyle kaleme döktüm. Çünkü bazen bize kocaman gözüken sorunlar, bir tebessümle yok oluyor” dedi.

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