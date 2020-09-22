İlknur Bozkurt, 49 yaşında ikinci üniversiteyi bitirdi
İşte Türkiye'nin ünlülerinin eğitim serüveni.. Kim, hangi okullarda okudu, kim ilkokulu bile 20 yaşında kocaman bir delikanlıyken dışarıdan bitirdi...
DARISI OKUMAK İSTEYENLERİN BAŞINA
Bir dönem ekrana damgasını vuran dizilerin oyuncusu İlknur Bozkurt ikinci kez yüksek öğrenimi tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor.
Bozkurt, Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olduğunu gösteren belgeyi Instagram sayfasından paylaştı. Bozkurt, lisans öğrenimini 10 eylül 2020'de tamamladığını gösteren belgeye "Sonunda mezun oldum. Radyo Sinema ve TV bölümünden sonra ikinci üniversitem de bitti. Darısı okumak isteyenlerin başına" mesajıyla birlikte yer verdi.
İlknur Bozkurt, liseyi bitirdikten sonra Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'ne girdi. Fakat burayı üçüncü sınıfta bırakarak, Yeditepe Üniversitesi Radyo Sinema ve TV bölümünden mezun oldu. Bozkurt, şimdi de ikinci üniversitesini bitirdi.
Bir süredir ekrandan uzak duran 49 yaşındaki Özinal, önceki gün oyunculuk üzerine aldığı yüksek lisans eğitimini tamamladı. Bahçeşehir Üniversitesi'nden mezuniyetini kep atarak kutlayan Özinal, sanal âlemde “Mezuniyet güzel bir şey” mesajını yazdı.
HEPSİNDE DİPLOMA YOK, AMA ŞÖHRET ONLARDA
Onlar şöhrete 'şöhret' paray 'para' demeyenler... Milyonlarca hayranları ve hatırı sayılır servetleri var. Ama her ne kadar önemi sık sık vurgulansa da bazılarının okul sıralarındaki serüveni çok kısa sürdü. Kimi ekonomik koşulların dayatmasıyla kimi kariyer hevesiyle öğrenciliğe çabuk veda etti. Bazıları da üniversite diplomasını alana kadar okudu... İşte Türkiye'nin ünlülerinin eğitim serüveni.. Kim, hangi okullarda okudu, kim ilkokulu bile 20 yaşında kocaman bir delikanlıyken dışarıdan bitirdi...
EĞİTİM YERİNE NİKAH
Hülya Avşar ortaokul mezunu. Lise eğitimine devam etmek yerine evlenmeyi tercih etti.
12