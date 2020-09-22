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Haber Giriş: 22 Eylül 2020 - 16:00 | 

İlknur Bozkurt, 49 yaşında ikinci üniversiteyi bitirdi

İşte Türkiye'nin ünlülerinin eğitim serüveni.. Kim, hangi okullarda okudu, kim ilkokulu bile 20 yaşında kocaman bir delikanlıyken dışarıdan bitirdi...

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1DARISI OKUMAK İSTEYENLERİN BAŞINA
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DARISI OKUMAK İSTEYENLERİN BAŞINA

Bir dönem ekrana damgasını vuran dizilerin oyuncusu İlknur Bozkurt ikinci kez yüksek öğrenimi tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor.

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Bozkurt, Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olduğunu gösteren belgeyi Instagram sayfasından paylaştı. Bozkurt, lisans öğrenimini 10 eylül 2020'de tamamladığını gösteren belgeye "Sonunda mezun oldum. Radyo Sinema ve TV bölümünden sonra ikinci üniversitem de bitti. Darısı okumak isteyenlerin başına" mesajıyla birlikte yer verdi.

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İlknur Bozkurt, liseyi bitirdikten sonra Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'ne girdi. Fakat burayı üçüncü sınıfta bırakarak, Yeditepe Üniversitesi Radyo Sinema ve TV bölümünden mezun oldu. Bozkurt, şimdi de ikinci üniversitesini bitirdi.

4“Mezuniyet güzel bir şey”
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“Mezuniyet güzel bir şey”

İstanbul Teknik üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü mezunu oyuncu Şebnem Özinal, eğitimine devam ediyor.

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Bir süredir ekrandan uzak duran 49 yaşındaki Özinal, önceki gün oyunculuk üzerine aldığı yüksek lisans eğitimini tamamladı. Bahçeşehir Üniversitesi'nden mezuniyetini kep atarak kutlayan Özinal, sanal âlemde “Mezuniyet güzel bir şey” mesajını yazdı.

6HEPSİNDE DİPLOMA YOK, AMA ŞÖHRET ONLARDA
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HEPSİNDE DİPLOMA YOK, AMA ŞÖHRET ONLARDA

Onlar şöhrete 'şöhret' paray 'para' demeyenler... Milyonlarca hayranları ve hatırı sayılır servetleri var. Ama her ne kadar önemi sık sık vurgulansa da bazılarının okul sıralarındaki serüveni çok kısa sürdü. Kimi ekonomik koşulların dayatmasıyla kimi kariyer hevesiyle öğrenciliğe çabuk veda etti. Bazıları da üniversite diplomasını alana kadar okudu... İşte Türkiye'nin ünlülerinin eğitim serüveni.. Kim, hangi okullarda okudu, kim ilkokulu bile 20 yaşında kocaman bir delikanlıyken dışarıdan bitirdi...

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Doğuş'un çocukluğu oldukça zor koşullarda geçti. Müzik dünyasının yıldızı ilkokuldan terk.

8OKUMA YAZMAYI SONRADAN ÖĞRENDİ
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OKUMA YAZMAYI SONRADAN ÖĞRENDİ

Kimbilir adlı şarkısıyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Kibariye, okuma yazmayı sordadan öğrendi. İlkokulu dışarıdan bitirdi. Kibariye bu durumunu da hiçbir zaman saklamadı.

9İLKOKULDAN SONRA OKUYAMADI
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İLKOKUL'DAN SONRA OKUYAMADI

Kendine özgü yorumuyla müzik dünyasında yer edinen Yıldız Tilbe de ilkokul mezunu. O da ekonomik koşullar yüzünden okuyamadı.

10LİSEYİ DIŞARIDAN BİTİRDİ
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LİSEYİ DIŞARIDAN BİTİRDİ

Petek Dinçöz de ilkokul mezunu.Ama liseyi dışarıdan bitirdi.

11EĞİTİM YERİNE NİKAH
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EĞİTİM YERİNE NİKAH

Hülya Avşar ortaokul mezunu. Lise eğitimine devam etmek yerine evlenmeyi tercih etti.

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Yeni normalde tercih sohbetleri

Hürriyet Gazatesi Eğitim Servis Müdürü Nuran Çakmakçı, İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver ile Yeni Normalde gençlerin YKS maratonu sonrası tercihlerini yaparken nelere dikkat etmesi yönünde bir röportaj gerçekleştirdi. İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver ile birlikteyiz ve gençlerin YKS sonrasındaki en önemli maratonu hakkında konuşacağız. Gelecekte yapacakları işi belirleyecekleri bir dönem. Arkadaşlarından veya rehberlik öğretmenlerinden bazı tavsiyeler alıyorlar. Bu noktada gençlere tercih haritasında destek olmak için Bahar hanım ile konuşmak istedik. Nasılsınız?İyiyim, teşekkür ederim. Pandemi dönemindeki bazı belirsizlikler bizi yoruyor ama çalışmaya devam ediyoruz.Pandemi aylardır gündemimizde. Bunun devam etmesi durumunda sizler nasıl bir hazırlık yaptınız? Neler öneriyorsunuz?Değişim ile ilgili bazı öngörülerimiz var. Kültür Üniversitesi’nin belli bir deneyimi var. Bu anlamda daha önce pek çok kriz gördük. Olağanüstü şartlarda olduğumuz zamanları yaşadık. Şu anda daha zor bir dönemdeyiz. Burada değişmeyen şey bizim tavrımız. Önümüzdeki sonbahar sömestri için bazı belirsizlikler var. YÖK’ün vereceği kararlara göre 6 ya da 7 tane senaryomuz var. Buna göre hareket edeceğiz. Mesela burslar ile ilgili bir planımız var.Onu biraz açabilir misiniz? Çoğu öğrenciyi çok yakından ilgilendiriyor? Kimler hangi koşullarda alabilir?We-Accept için amacımız tek bir sınava bağlı olan bir başarı ile değerlendirme yapmamaktı. Bu noktada öğrencileri belli bir testten geçiriyoruz. Test sonuçlarına göre öğrencilere bazı konularda burslar veriyoruz. Önümüzdeki sene için daha fazla geliştirerek bu sistemi devam ettireceğiz. Öğrencinin yeterliliği ve inovatif çalışmaları burada çok önemli. Bunların yanı sıra bölümlere uygun olarak hazırladığımız burslarda mevcuttur.“Öğrencinin Hizmetinde” mottosu ile hareket ediyorsunuz. Bu motto üniversiteye nasıl uyarlandı ve Kültür’de okumanın farkı nedir?Kültür Üniversitesi, 60 yıllık deneyimini pandemi döneminde de çok iyi gösterdi. Bilimin ve sanatın da çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu bir entelektüel birikim değil. Kapsamlı boyutlara sahip ve öğrencinin yaşam kültürü kazanması için çok önemli bir fırsat. Özellikle Kültür Üniversitesi, her bütçeden öğrenci için uygun burslar hazırlıyor. İhtiyaç, başarı, spor ve çalışma burslarımız mevcut.Vakıf üniversitesinde belli ekonomide olan öğrenciler okuyabilir diye biliniyor. Ama Kültür’de çalışarak deneyim edinme şansı da buluyor. Onu da biraz açıklayabilir misiniz?90’a yakın öğrencimiz şu anda bizde sigortalı olarak çalışıyor. Bazıları karşılıklı burs olarak çalışıyor bazıları ise çalışmasının karşısında belirli bir ücret alıyor. Üniversitemizde okuyan öğrenciler, tercih döneminde tanıtım yapıyorlar. Kendi deneyimlerini ve bilgilerini tercih yapacak öğrencilere aktarıyorlar. Bunun karşılığında da burs ya da farklı kazanımlar elde ediyorlar. YÖK burslu bir öğrenci okulumuzda çalışıyor ise kulüplerden kültürel aktivitelere kadar pek çok deneyimi paylaşabiliyor. Bu öğrenci için staj gibi bir fırsat oluyor. Tüm bunların yanı sıra eğitimin aksamaması için de 2011 yılından itibaren dijital bir yatırım yaptık. Pandemi döneminde bu yatırımın karşılığını fazlasıyla aldık. Bu dönemde hocalarımızın ve öğrencilerimizin herhangi bir sağlık sorunu yaşamaması için çaba gösterdik. Siz çok araştırmacısınız ve sürekli eğitim aldığınızı da biliyoruz. Harvard Üniversitesi’nde bizzat eğitim aldınız. Bir yandan dijital altyapı yatırımı için bir yandan da yeni dönem için farklı senaryolarınız var. Siz nasıl bir model uygulayacaksınız? Eğitimi ne zaman başlatacaksınız?Biz 14 Eylül tarihinde okulları başlatma kararı aldık ama bize bağlı değil. YÖK’ten gelen talimata göre ayarlamalarımızı yapacağız. Ona göre Hibrit modelimizde %60 - %40 sistemini uygulayacağız. Bir kısmı online olarak bir kısmı yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Kampüsteki yoğunluğu seyreltmek istiyoruz. Öğrencilerimizin ve okula gelecek velilerin maskelerine ve sosyal mesafelerine dikkat etmeleri için elimizden geleni yapacağız. Termal kameralar gibi farklı önlemler alıyoruz. 4 kampüsümüzde tüm sağlık önlemlerimizi almaya steril işlemleri ile başladık. Kantindeki yiyecek usullerini belirledik. Şehir dışından gelip yurtta kalacak öğrencilerimiz için de belli bir denetleme sistemi kurduk. Aynı anda 10 bin öğrencinin bağlanabildiği bir sistemimiz var. Durumun daha kötüye gitmesine karşı sağlam bir teknoloji temelimiz var.Pandemi aslında pek çok şeyi değiştirdi. Şehir dışından da öğrencileriniz gelecek. Burada hem öğrencilere hem de ailelere ne gibi önlemler aldığınızı aktarabilir misiniz?Ortak alanların tümünde steril işlemlerimiz tamamlandı. Yurtların giriş çıkışları ve temizliği ile ilgili esaslar yayınlandı. Corona riski karşısında nasıl davranılması gerektiği ile ilgili bir yönetmelik oluşturduk. Pandeminin en büyük zarar verdiği şeylerden biri de sosyal ve duygusal yönlerdir. Öğrencilerin bu etkilerden daha kolay nasıl kurtulması ile ilgili çalışmalar hazırladık. Anksiyete ve depresyonun arttığı dünyada öğrencilerde kararsızlık görülüyor. Bunun önüne geçmek oldukça önemlidir. Biz evindeki bilgisayardan laboratuvara ulaşmasını sağlıyoruz. Mesela mimarlık öğrencisi dijital ortamdaki atölyelere katılabilir duruma getirdik. Tüm bunların yanı sıra YÖK’ten gelecek olan haberde önlemler üzerinde oldukça etkilidir.Yıllarca binlerce öğrenci ve ebeveyn ile karşılaştınız. Tercih döneminde onlara neler öneriyorsunuz?Pandemi döneminde büyük bir yaşam mücadelesi verdiler. Korku ve kaygı yaşadılar. Hem aileler hem de öğrenciler ayakta kalmanın mücadelesini verdiler. Ama şöyle düşünmek lazım bütün dünya aynı süreçten geçiyor. Benim tavsiye edeceğim en önemli şey hayallerinden vazgeçememeleridir. Online ya da fiziksel olarak okulları gezsinler. Bunu yaparken maske ve mesafe konusuna dikkat etmeliler. Uzaktan eğitim ya da hibrit eğitimden hangisi olursa olsun okulların kültürel imkanlarını da incelemeleri gerekiyor. Üniversitelerin sanal imkanlarını detaylı bir şekilde araştırabilirler. Üniversiteliler ve akademisyenler ile konuşmak onlar için önemli. Burs ve yurt dışı olanaklarına baksınlar. Ufuk açıcı çalışmaları olan üniversiteleri tercih etmek önemlidir. Bizim Doğru Tercih dediğimiz bir program var ondan da yararlanabilirler.Üniversite ve diplomanın yaşamdaki rolü nedir sizce?Üniversite dönemi, kişinin kimliğini geliştirdiği bir dönem. Biz 10 yıldır “Üniversite kültürdür.” diyoruz. Okul yalnız başına bir meslek sahibi olmak anlamına gelmiyor. Bunun yanı sıra kimlik, dostluk ve toplumsal sorumluluk gibi kavramlarında geliştiği bir ortamdır. Sorgulamanın önem kazanması da karakter eğitimi üzerinde etkili oluyor. Biz okulumuzda konserler ve sergiler gibi etkinlikler ile öğrencinin kültürünü geliştirmeyi destekliyoruz. Bence bunların hepsi çok önemli.Son olarak anne ve babalar çocuklar üzerinde oldukça baskın. Bu noktada onlara neler söylemek istersiniz? Genelde gençleri dinlemiyor ya da anlamıyoruz. Bunun için söyleyeceğiniz şeyler çok kıymetli.Ben de bir anneyim ve iki kız çocuğum var. Dolayısı ile annelik serüvenini çok iyi biliyorum. Bizim kültürümüzde müthiş bir korumacılık var. Bu kadar korumasak ve bazı şeylerin sonuçlarını yaşamaları belki de onlar için daha iyi olabilir. Koruma kısmından vazgeçmemiz gerekiyor. Onun araştırma ve inceleme yapmasına izin vermek çok önemli. Bu gençler Z kuşağı olduğu için daha farklılar. Yapmamamız gereken en önemli şey ise kendimiz ile karşılaştırma yapmamaktır. Böyle bir zemin olmamalıdır. Eğitimin temelinde karşılaştırma var ama kendiniz ile onları karşılaştırmak yanlış olur. Bu kuşak oldukça zeki ve dijital tepkileri çok yüksek. Müthiş bir özgüvenleri var. Bu noktayı da göz önünde bulundurmalıyız. Öğrenciler farklı yöntemleri deneyebilirler. Çap gibi seçenekler ile iki bölümü aynı anda okuyabilirler. Doğru bir tercih yapmak zor ama sağlıklı seçimler yapmalarını diliyorum.Teşekkür ederim her şey için. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?Onlar zaten çok zor bir dönemden geçtiler. Öğrencilerin yapacakları en önemli şey ara vermeden eğitim hayatlarına devam etmeliler. Üniversite demek bir yaşam kültürü demektir. Bu yaşam kültürü, üniversite ve lise arasında farklılık gösteriyor. Bu nedenle üniversiteyi deneyimlemelerini öneriyorum.Umarım herkes bunları dikkate alır. Sağlıkla kalın.

1320 YAŞINDA İLKOKULU BİTİRDİ
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20 YAŞINDA İLKOKULU BİTİRDİ

Ferdi Tayfur o kadar güç koşullarda büyüdü ki okuma şansı bulamadı. Tayfur ilkokulu dışarıdan bitirdiğinde 20 yaşındaydı.

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Harika Avcı da okuma fırsatı bulamayan ünlülerden. Avcı ilkokul mezunu.

15AİLESİNE DESTEK İÇİN OKULU BIRAKTI
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AİLESİNE DESTEK İÇİN OKULU BIRAKTI

Tanrı Misafiri ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Gündeş ilkokul mezunu. Diplomasını aldıktan sonra ailesine katkıda bulunmak için konfeksiyon atölyesinde çalışmak zorunda kaldı. Sonra da güzel sesiyle şöhret basamaklarını tırmandı.

16ORTAOKUL TERK
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ORTAOKUL TERK

Sibel Can ilkokul mezunu. Ekonomik zorluklar yüzünden 12 yaşındayken okul hayatına son vermek zorunda kaldı. Ortaokuldan terk.

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Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray da ilkokul mezunu. Feriköy İlkokulu'nu bitirdi.

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Güzide Duran ekonomik zorluklar yüzünden ilkokul 3'ten ayrılmak zorunda kaldı. Ama ana dili gibi İngilizce konuşabiliyor.

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Nazan Şoray da eğitim konusunda ablasının izinden gitti.O da ilkokul mezunu.

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Melisa Sözen mektepli oyunculardan. Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

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Cem Yılmaz da Boğaziçi Üniversitesi'nin sıralarından geçti.Turizm ve Otel Yönetimi bölümünde okudu.

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Funda Arar'ın sesi de eğitimli.İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu.

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Nil Karaibrahimgil Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Ama müzik alanında kariyer yapmayı tercih etti.

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Okan Bayülgen Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı bitirdi. Sonra aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Fakültesi'nde master yaptı.

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Fatma Girik ilkokulu bitirdikten sonra Cağaloğlu Ortaokulu’na devam ediyordu. Ancak ailesine yardımcı olmak zorunda kaldığı için eğitimini ikinci sınıfta sonlandırdı.

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Serdar Ortaç., müzik kariyeri uğruna eğitimini yarıda bıraktı. Liseyi bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı. Bilkent Üniversitesi'ndeki tahsilini tamamlamadan üniversiteden ayrıldı.

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Gülben Ergen de liseden sonra kariyer basamaklarını tırmanmaya başladı. Ergen, Kadıköy Ticaret Lisesi’nde okudu.

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Muazzez Ersoy ortaokulu bitirdi, liseye kaydını yaptırdı. Ama ekonomik sorunlar yüzünden okuyamadı.

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Ajda Pekkan da liseyi yarıda bırakıp sanat dünyasında kariyer yaptı. Pekkan, Çamlıca Kız Lisesi'nden terk.

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Bülent Ersoy da lise mezunu. Sanatçı ticaret lisesinde okudu.

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Cüneyt Arkın aslında bir tıp doktoru. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.

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Emel Sayın önce İstanbul Kız Lisesi'ni bitirdi.

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Sonra da Belediye Konservatuvarı'nı.

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Seda Sayan ortaokul mezunu.

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Sayan, Çamlıca Kız Lisesi'nden kovuldu.

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Hale Soygazi de kariyer uğruna eğitimini yarıda bırakanlardan. Erenköy Kız Lisesi'ni bitirdi. Üniversitede Fransız Filoloji'sine kayıt yaptırdı. Ancak mankenlik kursuna katılmak için okulu yarıda bırakıp İsviçre'ye gitti.

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Hülya Koçyiğit liseden sonra bir de konservatuar eğitimi gördü. Ünlü yıldız Ankara Devlet Konservatuarı Bale Bölümü'nde eğitim gördü.

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Güngör Bayrak, gençlik yıllarında eğitimi imkanı bulamamıştı. 42 yaşında ise Marmara Üniversitesi Fransızca Bölümü'nden diplomasını aldı.

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Kadir İnanır da asıl mesleğini yapmıyor. İktisadi Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik mezunu.

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Usta oyuncu Müjdat Gezen lise mezunu. Gezen; Vefa Lisesi'nin en ünlü mezunlarından.

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Müjde Ar, kariyer uğruna okul hayatını yarıda bıraktı. Ar, Fatih Kız Lisesi'nden terk.

43
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Nilüfer de lise mezunu. Ünlü şarkıcı İtalyan Lisesi'ni bitirdi.

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Nükhet Duru da lise mezunu. Duru, Kandilli Kız Lisesi mezunu.

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Perihan Savaş kelimenin tam anlamıyla çocuk yaşında sanat hayatına atıldı. Savaş, ortaokul mezunu.

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Müzik dünyasının Minik Serçe'si Sezen Aksu üniversite sıralarında okudu. Aksu Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde okudu. Ama ikinci sınıftan ayrıldı.

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Yeşilçam'ın ustalarından biri de Şener Şen. Usta aktör akşam lisesi mezunu.

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Metin Akpınar ise anlaşılan eğitimini aldığı dal yerine oyunculuk alanında kariyer yapmayı seçti.Akpınar, Ankara Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü.

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Filiz Akın üniversite sıralarında da okudu. TED Ankara Koleji'nin ardından DTCF Arkeoloji bölümünde okudu.

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Zuhal olcay, Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünü bitirdi. 1 yıl da Londra'da eğitim gördü.

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Cansel Elçin, İlk ve orta eğitimini Paris’te Lycée Racine’de tamamladı.

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Sonra aile işini devam ettirmek üzere ekonomi ve sosyal bilimler okudu. Bir süre ticaretle uğraşsa da akşam kursları ile başladığı tiyatro serüvenine, konservatuara yaşı tutmadığı için,Fransa’nın önde gelen tiyatro okullarından Ecole Florent’e yazılarak devam etti.

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Tuba Büyüküstün aslında kamera önünde değil kamera arkasında görev almak için eğitildi. Ama sonra oyunculuğu tercih etti.

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Büyüküstün, Mimar Sinan Üniversitesi Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünden mezun.

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Beren Saat Ankara'daki Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okuyordu. Ancak devamsızlık yüzünden okuldan atıldı.

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Fahriye Evcen yurt dışında yaşadığı için eğitimini de orada tamamladı.

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Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okudu.

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Deniz Çakır, mektepli oyunculardan.

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Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu.

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Kıvanç Tatlıtuğ, şöhretli bir yıldız ama hala öğrenci.

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Kültür Üniversitesi'nde okuyor.

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Çağla Şıkel aslında bir balerin.

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Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı bale bölümü mezunu.

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Emre Altuğ da mektepli sanatçılardan biri.

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İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde eğitim gördü.

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Demet Akalın lise mezunu.

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Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi'ni bitirdi.

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Demet Şener de liseden sonra okumak yerine kariyer yapmayı tercih etti.

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Nişantaşı Kız Lisesi'nden mezun.

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Pınar Altuğ St. Benoit Fransız Lisesi'ni bitirdi.

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Ardından İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümüne girdi.

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Yağmur Atacan da eğitim gördüğü alanda çalışmayan ünlülerden.

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İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nden mezun oldu.

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Teoman aslında diplomalı bir sosyolog.

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Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okudu.

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Nejat İşler, ilkokuldan sonra eğitimine Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde devam etti.

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Daha sonra İki sene sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf bölümünü kazanan Nejat İşler iki yıllık olan bölümden askerlik için iyi olmadığnı düşünerek vazgeçti. On yıl kadar satış işleriyle uğraştıktan sonra Taksim’de dolaştığı (27 Mart Dünta Tiyatrolar Günü) birgün, bir tiyatro sahnesinde bedeva gösterimde olan "Danton’un Ölümü" adlı eseri seyretti. "Ben niye bu işi yapmıyorum?" diye düşünen Nejat İşler, dayısının yanına gittiği Eskişehir’de konservatuar sınavına gitmeye karar verdi ve kazandı. İstanbul’a döndüğünde, ilanını gördüğü Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar Bölümüne başladı. 1995 yılında Mimar Sinan Üniversitesinin devlet konservatuar bölümünden mezun olana kadar devlet tiyatrosunda ve televizyon dizilerinde rol aldı.

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Berrak Tüzünataç da eğitim gördüğü mesleği yapmıyor.

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Tüzünataç, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. (Hürriyet)

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