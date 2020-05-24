İlklerin bayramı! Türkiye bu yıl bayramı çok farklı yaşıyor

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan Bayramı namazını kıldırarak, bayram hutbesini okudu.Ramazan Bayramı namazı, koronavirüs tedbirleri kapsamında yalnızca Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kısıtlı sayıda cemaatin katılımıyla kılındı. Bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Ankara Valisi Vasip Şahin de cemaat arasında yer aldı. Namaz öncesinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, vaaz verdi. Namaz, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı cami ve mescitlerde ibadet genelgesindeki esaslar uygulanarak kılındı.Namazın arından minbere çıkan Erbaş, bayram hutbesini okudu. Erbaş hutbesinde, 29 Mayıs'ta camilerin tekrar ibadete açılacağını belirterek, toplu ibadet için belirlenen kurallara dikkat çekti.İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında ibadete kapatılan camiler, bayram sabahı boş kaldı. Minarelerden tekbirler okundu.Koronavirüs önlemleri kapsamında geçici süre ibadete kapatılan camilerde, bu sene Ramazan Bayramı'nda bayram namazı kılınamadı. Boş kalan camilerin minarelerinden tekbirler okundu. Genelde avlusundaki kalabalıkla görüntülenen Eyüpsultan Camii'nde, caminin avlusu güvercinlere ve polis ekiplerine kaldı. Korona virüs (COVİD-19) salgını ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı süresince 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. İstanbul’da her bayram yoğunluğun yaşandığı Eminönü Meydanı ve E-5 Karayolu boş kaldı.Buruk ve sessiz bir bayram havasının yaşandığı bugünde İstanbul sessizliğe büründü.Dolup taşan meydanlar, yollar boş kaldıGeçtiğimiz yıllarda her bayram sabahı dolu olan meydanlar ve yollar bu defa boş kaldı. İstanbul’un önemli meydanlarından olan Eminönü Meydanı ve E-5 Karayolu boş kaldı.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların camilerde ibadete ara vermesi nedeniyle Selimiye Camisi'ndeki Ramazan Bayramı programı sosyal medyadan canlı yayınlandı.Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dua edildi ve tekbir getirildi.Program, Edirne Müftülüğünün sosyal medya hesabından paylaşıldı.