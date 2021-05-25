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Ali KESER
Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 - 15:00 | 

İlker Kaleli ile Sıla aşkının ilk fotoğrafı

Sıla, Hazer Amani’den boşandıktan sonra İlker Kaleli’yle aşk yaşadığı dedikodusuyla gündeme gelmiş, ikilinin Instagram’da birbirini takip etmeye başlaması iddiayı güçlendirmişti.

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1İLK PAYLAŞIM

İLK PAYLAŞIM

Geçtiğimiz günlerde Sıla'nın Bodrum'daki villasında görüntülenen İlker Kaleli, sevgilisiyle fotoğrafını "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere..." notuyla paylaştı.

2SÖZE NE HACET

SÖZE NE HACET

Sıla ise yaptığı paylaşıma "Diyecek afili söz çok ;fakat söze ne hacet. Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın" notunu düştü.

3EVİNDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

EVİNDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

İlker Kaleli, Sıla’nın sezonluk olarak 300 bin liraya kiraladığı villanın bahçesinde görüntülendi. İddiaya göre ikili, Bitez Otel’e ait bu evde 1 aydır tatilde.

4PANİKLEDİ

PANİKLEDİ

Görüntü alınmasını engellemek için bahçenin etrafına yeşil çitler çektiren Sıla ve İlker Kaleli’nin evden dışarı pek çıkmadığı, alışveriş, çöp atma gibi işleri de ünlü şarkıcının şoförüne yaptırdıkları söyleniyor.

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Tüm bu önlemlere rağmen İlker Kaleli önceki gün villanın bahçesinde telefonla konuşurken objektife yansıdı. Panikleyen oyuncu koşarak eve geçti.

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İki aydır birlikte olan çiftin oldukça mutlu olduğu iddia edildi. Bir dönem oyuncu Biran Damla Yılmaz ile aşk yaşayan İlker Kaleli'nin bu beraberliği kısa sürmüştü.

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Biran Damla, İlker Kaleli ile çıkan ayrılık haberleriyle ilgili "Aynı yerden bakmadık. Olmadı sağlık olsun" açıklamasında bulunmuştu.

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