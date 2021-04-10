İlk teravih namazı ne zaman kılınacak? Teravih namazı camilerde serbest mi? Diyanet'ten 'teravih namazı' açıklaması
Teravih namazı Ramazan ayının başlamasın kısa bir süre kala gündeme gelmişti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş teravih namazıyla ilgili önemli açıklamada bulundu. 2021 Yılı Ramazan Ayı Bilgilendirme Toplantısı'na katılan Erbaş, teravih namazının camilerde kılınıp kılınamayacağı sorularını da yanıtsız bırakamadı. Peki, ilk teravih namazı ne zaman kılınacak? Teravih namazı camilerde serbest mi?
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş teravih namazıyla ilgili önemli açıklamada bulundu. Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik." dedi. İşte Erbaş'ın teravih namazıyla ilgili açıklamaları...
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Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen "Şifa Ayı Ramazan" ana temalı videoların gösterildiği programda konuşan Erbaş, 12 Nisan Pazartesi günü kılınacak teravih namazının ardından, 13 Nisan Salı günü tutulacak oruç ile mübarek ramazan ayına girileceğini belirtti.
Erbaş, teravih namazıyla ilgili soruları da yanıtsız bırakmadı.
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"TERAVİH NAMAZLARIMIZI EVLERİMİZDE KILMANIN DAHA UYGUN OLDUĞUNA KARAR VERDİK"
Dünya genelinde yaşanan salgının tehlikesinin ve vaka ile vefat sayılarının artmaya devam ettiğine vurgu yapan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler ve başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere, devletimizin yetkili organlarıyla yaptığımız çok yönlü istişareler neticesinde mevcut şartlarda teravih namazlarımızı camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik. Elbette gönlümüz istiyordu ki teravih namazlarımızı camilerimizde kılalım, çoluğumuzla çocuğumuzla o coşkuyu camilerimizde yaşayalım. Ancak, salgın hastalık tehlikesi, teravih namazının uzun süre kapalı bir alanda kalmayı gerektirmesi, belirti göstermeyen vakaların varlığı gibi nedenlerden dolayı geçen sene olduğu gibi teravih namazlarımızı evlerimizde kılacağız. Tabii acı ve üzücü. Yani böyle bir duyuruyu yapmak benim için gerçekten çok acı ama sağlık çok önemli."
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Erbaş, İslam'a göre insan sağlığının öncelikli olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"İnsan, sağlığından olacaksa bazen haram bir şey ile kendisini o ölümden kurtarmaya ve sağlığını korumaya yönelik fetvalar verilmiştir. Dolayısıyla bizim bu konuda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Dikkatsiz ve tedbirsiz davranarak tek bir kişinin sağlığını tehlikeye atmak büyük bir vebaldir. Ramazana özel bir ibadet olan teravih namazını cemaatle evlerimizde kılalım, cemaatle kılamıyorsak ferdi olarak kılalım. Yani çocuklarımızla birlikte cemaat yaparak evlerimizde kılarsak bu gerçekten bizim için çok iyi olacak. Böylece bu salgın şartlarında evlerimizde çok güzel bir ibadet ortamı da oluşturmuş oluruz. İnşallah hep beraber evlerimizde ailemiz ve çocuklarımızla bu güzel ibadeti yerine getirerek camilerimizde teravih namazında buluşamamanın hüznünü bir nebze de olsa gidermeye çalışırız. Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle derhal paylaşırız."