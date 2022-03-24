Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İlk teravih namazı ne zaman? İşte 2022 Ramazan ilk teravih namazı tarihi

#Teravih#2022 Teravih Namazı

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, teravih namazı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu yıl ilk teravih namazını ne zaman kılacaklarını merak eden çok sayıda vatandaş, bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Bilindiği üzere teravih, dini bir terim olarak Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir. Peki, 2022'nin ilk teravih namazı ne zaman kılınacak?

1/3İlk teravih namazı ne zaman İşte 2022 Ramazan ilk teravih namazı tarihi

Milyonlarca Müslüman'ın heyecanla beklediği Ramazan için sayılı günler kaldı. Ramazan ayına özel bir namaz olarak teravihin, bu yıl ilk olarak ne zaman kılınacağı, pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor. İşte, 2022'nin ilk teravih namazı hakkında merak edilenler...

2/3İlk teravih namazı ne zaman İşte 2022 Ramazan ilk teravih namazı tarihi

Diyanet İşleri Bakanlığı'nin 2022 Dini Günler Takvimine göre; bu yıl Ramazan 2 Nisan'da başlayacak. Bu bilgiler ışığında bu yılın ilk teravih namazı 1 Nisan 2022 gecesi kılınacak.

İlk teravih namazı 1 Nisan Cuma günü yatsı namazından sonra kılınacaktır.

3/3TERAVİH NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR

TERAVİH NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 177-178). Yine Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

Teravih namazını dört rekâtta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekâtta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekâtının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah demek) ve salavât ile meşgul olunması uygundur.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Teravih#2022 Teravih Namazı