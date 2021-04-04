İlk teravih namazı ne zaman? İşte 2021 Ramazan ayı takvimi
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk orucu için kısa süre sonra sahura kalkılacak. 11 ayın sultanı, huzur ve bereket ayı ramazanın ilk teravih namazının ne zaman kılınacağı merak konusu oldu. Peki, ilk teravih namazı ne zaman?
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2021 Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, teravih namazı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu yıl ilk teravih namazını ne zaman kılacaklarını merak eden çok sayıda vatandaş, bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Bilindiği üzere teravih, dini bir terim olarak Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir. İşte, 2021 Ramazan ayı hakkında detaylar...
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Ramazan ayı 13 Nisan günü başlayıp 12 Mayıs günü son bulacak. Ramazan Bayramı’nın 1. günü ise 13 Mayıs'a denk geliyor.
Müslümanlar 12 Nisan gecesi ilk teravih namazını kılacak. 13 Nisan günü yılın ilk orucunu tutulacak.
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TERAVİH NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?
Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.
Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 177-178). Yine Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.
Teravih namazını dört rekâtta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekâtta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekâtının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah demek) ve salavât ile meşgul olunması uygundur.