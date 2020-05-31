MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleriİlk tanıştığımızda gıcık oldum sana
GeriMagazin İlk tanıştığımızda gıcık oldum sana
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 31 Mayıs 2020 - 08:54,

İlk tanıştığımızda gıcık oldum sana

KEREM Bürsin, “Yaşamayanlar” dizisindeki partneri Nilperi Şahinkaya ile Instagram’da canlı yayın yaptı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1KENDİNİ ÇOK CİDDİYE ALIYOR
Abone Olgoogle-news

KENDİNİ ÇOK CİDDİYE ALIYOR

İlginç diyalogların yaşandığı programda Şahinkaya rol arkadaşına “İlk tanıştığımızda beni sevmedin değil mi” diye sordu. Bürsin bu soruya “Sevmedim. Daha doğrusu şöyle; ‘Bu kim ya, kendisini çok ciddiye alıyor’ diye düşündüm” diye yanıt verdi.

2
Abone Olgoogle-news

Oyuncunun bu itirafı sonrası Şahinkaya da ilk görüşte Bürsin’den hoşlanmadığını dile getirdi:

3BEN DE GICIK OLMUŞTUM
Abone Olgoogle-news

BEN DE GICIK OLMUŞTUM

“Galatasaray Üniversitesi’nde bir ödül töreni vardı. Kovboy gibi geldin Farah’ın (Zeynep Abdullah) yanına oturdun. Bazı insanlar için kendini beğenmiş gibi durabilirsin. Ben de gıcık olmuştum sana.” Bürsin, Şahinkaya’nın bu sözleri üzerine rol arkadaşına bu kez “Ben kendini beğenmiş miyim” diye sordu. Bu soruya gülerek yanıt veren Şahinkaya, “Kendine güvenen birisin ama havalı şişen biri asla değilsin” dedi.

4
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi