İlk tanıştığımızda gıcık oldum sana

BEN DE GICIK OLMUŞTUM “Galatasaray Üniversitesi’nde bir ödül töreni vardı. Kovboy gibi geldin Farah’ın (Zeynep Abdullah) yanına oturdun. Bazı insanlar için kendini beğenmiş gibi durabilirsin. Ben de gıcık olmuştum sana.” Bürsin, Şahinkaya’nın bu sözleri üzerine rol arkadaşına bu kez “Ben kendini beğenmiş miyim” diye sordu. Bu soruya gülerek yanıt veren Şahinkaya, “Kendine güvenen birisin ama havalı şişen biri asla değilsin” dedi.