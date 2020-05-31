İlk tanıştığımızda gıcık oldum sana

İlginç diyalogların yaşandığı programda Şahinkaya rol arkadaşına “İlk tanıştığımızda beni sevmedin değil mi” diye sordu. Bürsin bu soruya “Sevmedim. Daha doğrusu şöyle; ‘Bu kim ya, kendisini çok ciddiye alıyor’ diye düşündüm” diye yanıt verdi.
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Oyuncunun bu itirafı sonrası Şahinkaya da ilk görüşte Bürsin’den hoşlanmadığını dile getirdi:
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BEN DE GICIK OLMUŞTUM
“Galatasaray Üniversitesi’nde bir ödül töreni vardı. Kovboy gibi geldin Farah’ın (Zeynep Abdullah) yanına oturdun. Bazı insanlar için kendini beğenmiş gibi durabilirsin. Ben de gıcık olmuştum sana.” Bürsin, Şahinkaya’nın bu sözleri üzerine rol arkadaşına bu kez “Ben kendini beğenmiş miyim” diye sordu. Bu soruya gülerek yanıt veren Şahinkaya, “Kendine güvenen birisin ama havalı şişen biri asla değilsin” dedi.