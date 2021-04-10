İlk sahur ne zaman? Sahura ne zaman kalkılacak? İşte Diyanet 2021 Ramazan ayı takvimi

İLK SAHUR NE ZAMAN? Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana yönelik bilgilendirmelerinin yer aldığı "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesinde, dünyanın dört bir yanındaki 8 bin 600 yerleşim yerine ait imsakiye paylaşıldı.



İstanbul'da ilk sahur 04.50'ye kadar, ilk iftar ise 19.48'de gerçekleşecek. Diğer illerde ise sahur ve iftar vakitleri şu şekilde;