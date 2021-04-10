İlk sahur ne zaman? Sahura ne zaman kalkılacak? Diyanet 2021 Ramazan takvimini açıkladı
İlk sahur tarihi, oruç ibadetlerini idrak etmeye hazırlanan Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. Sosyal yardımlaşma, dayanışma ve bir dönüşüm iklimi olan Ramazan ayında bu yıl da paylaşımların arttığı sahur sofraları kurulacak, iftarlar yapılacak. Sabahın imsak vaktinden itibaren akşam ezanına kadar oruç tutacak olan Müslümanlar, ilk sahur ne zaman? sorusunun yanıtını Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 dini günler takvimi üzerinden alabilecekler. Takvime göre Ramazan 13 Nisan tarihinde başlayacak. İşte, Ramazan ayında ilk sahur tarihi ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Sahura ne zaman kalkacağız sorusu, yaklaşan Ramazan ayı öncesi vatandaşların gündemine geldi. İslam aleminde manevi heyecanla beklenen Ramazan-ı Şefir 13 Nisan tarihinde başlayacak. Bereketin, bolluğun ve paylaşımın yoğun şekilde yaşandığı, yılın en hayırlı ayı olarak büyük özlemle beklenen Ramazan ayı ile beraber ilk sahur 12 Nisan Mayıs Çarşamba gecesini 13 Nisan Perşembe gününe bağlayan gece gerçekleşecek.
2
İLK SAHUR NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana yönelik bilgilendirmelerinin yer aldığı "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesinde, dünyanın dört bir yanındaki 8 bin 600 yerleşim yerine ait imsakiye paylaşıldı.
İstanbul'da ilk sahur 04.50'ye kadar, ilk iftar ise 19.48'de gerçekleşecek. Diğer illerde ise sahur ve iftar vakitleri şu şekilde;
3
Ankara sahur vakti: 04.38, iftar vakti: 19.31
İzmir'de sahur vakti: 05.05, iftar vakti: 19.52
Adana'da sahur vakti: 04.36, iftar vakti: 19.18
Antalya'da sahur vakti: 04.55, iftar vakti: 19.37
4
RAMAZAN PİDESİ FİYATI BELLİ OLDU
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Ankara'da 275 gram pide 3 liradan, Antalya ve İzmir'de 250 gram pide 3 liradan, İstanbul'da 365 gram pide 4 liradan satışa sunulacak." dedi.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bu yıl ramazan pidesi fiyatının kilogram bazında 11-12 lira olacağını belirterek, "Ankara'da 275 gram pide 3 liradan, Antalya ve İzmir'de 250 gram pide 3 liradan, İstanbul'da 365 gram pide 4 liradan satışa sunulacak." ifadesini kullandı.
Balcı, yazılı açıklamasında, ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin bilgi verdi.
5
Bu yıl ramazan pidesinin il bazında, illerin maliyetleri dikkate alınarak kilogram bazında 11-12 lira civarında gerçekleşeceğinin altını çizen Balcı, "Örneğin Ankara'da 275 gram pide 3 lira, Antalya ve İzmir'de 250 gram pide 3 lira, İstanbul'da 365 gram pide 4 lira, Kocaeli ve Sakarya'da 370 gram pide 4 lirayken, Trabzon’da ise 500 gram pide 5 liradan satışa sunulacaktır." ifadelerini kullandı.
Balcı, fırıncıların önceliklerinin salgın tedbirleri çerçevesinde üretilen pideleri en hijyenik şekilde vatandaşlara ulaştırmak olacağına işaret ederek, işletmelerde maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda gereken hassasiyetin gösterildiğini vurguladı.