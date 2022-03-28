İLK SAHUR NE ZAMAN: Ramazan ayına sayılı günler kala 2022 imsakiye ve sahur vakitleri

Sahura ne zaman kalkılacak ve ilk sahur ne zaman? sorusu Ramazan ayına günler kala gündeme geldi. On Bir Ayın Sultanı Ramazan'da oruç ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanlar tüm illerin sahur saatlerine göre oruca niyet edecekler. İbadetlerini gerçekleştirmek üzere sahura kalkmak ve niyetlerini etmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye ışığında illerindeki sahur ve iftar vaktini öğrenmek istiyor. İşte, 2022 Ramazan imsakiyesi ve sahur saatleri bilgisi