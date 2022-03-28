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İLK SAHUR NE ZAMAN: Ramazan ayına sayılı günler kala 2022 imsakiye ve sahur vakitleri

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Sahura ne zaman kalkılacak ve ilk sahur ne zaman? sorusu Ramazan ayına günler kala öne çıkan konulardan oldu. 2022 Ramazan İmsakiyesi Diyanet tarafından yayınlandı. Müslümanların heyecanla beklediği 11 ayın sultanı Ramazan ayı nisan ayında idrak edilecek .İbadetlerini gerçekleştirmek üzere sahura kalkmak ve niyetlerini etmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye ışığında illerindeki sahur ve iftar vaktini öğrenmek istiyor. İşte, Ramazan İmsakiyesi ile il il sahur saatleri hakkında ayrıntılar.

1/6İLK SAHUR NE ZAMAN: Ramazan ayına sayılı günler kala 2022 imsakiye ve sahur vakitleri

Sahura ne zaman kalkıyoruz sorusu, On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayının başlangıcına günler kala gündemde yer almaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklı imsakiye bilgilerinde yer alan detaylara göre ilk sahura ne zaman kalkılacak sorusuna yanıt bulacak olan vatandaşlar, iftar ve sahur saatleri için hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, ilk sahura ne zaman kalkılacak? İşte, imsakiye 2022 kapsamında sahura ne zaman kalkıyoruz sorusunun cevabı

2/6İLK SAHUR NE ZAMAN: Ramazan ayına sayılı günler kala 2022 imsakiye ve sahur vakitleri

Sahura ne zaman kalkılacak ve ilk sahur ne zaman? sorusu Ramazan ayına günler kala gündeme geldi. On Bir Ayın Sultanı Ramazan'da oruç ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanlar tüm illerin sahur saatlerine göre oruca niyet edecekler. İbadetlerini gerçekleştirmek üzere sahura kalkmak ve niyetlerini etmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye ışığında illerindeki sahur ve iftar vaktini öğrenmek istiyor. İşte, 2022 Ramazan imsakiyesi ve sahur saatleri bilgisi

3/6İLK SAHURA NE ZAMAN KALKILACAK

İLK SAHURA NE ZAMAN KALKILACAK?

İlk sahura ne zaman kalkılacak sorusu, 2022 imsakiye bilgilerine göre yanıt buldu. İşte, 2 Nisan Cumartesi gecesini 3 Nisan Pazar gününe bağlayan gece gerçekleşecek sahur bilgileri;

İstanbul'da ilk sahur 05.12'ye kadar, ilk iftar ise 19.36'da gerçekleşecek. Diğer illerde ise sahur ve iftar vakitleri şu şekilde;

Ankara sahur vakti: 04.59, iftar vakti: 19.20
İzmir'de sahur vakti: 05.25, iftar vakti: 19.42
Adana'da sahur vakti: 04.55, iftar vakti: 19.08
Antalya'da sahur vakti: 05.14, iftar vakti: 19.27.

DİĞER İLLERDEKİ SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİNİ GÖRÜNTÜLEYEBİLECEĞİNİZ İMSAKİYE İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

4/6İFTAR VE SAHUR SAATLERİ NASIL GÖRÜNTÜLENİR

İFTAR VE SAHUR SAATLERİ NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan İftar ve sahur için saat bilgilerini, aşağıda yer alan linke tıklayarak öğrenebilirsiniz. Bulunduğunuz şehre ait sahur vakti-imsak, iftar vakti-akşam, teravih vakti ise yatsı saati içerisinde yer almaktadır. 

Bu ekran üzerinden iftar ve teravih namazına kaç dakika kaldığını, geri sayım özelliği sayesinde zahmetsizce takip edebilirsiniz.

Farklı bir şehre ait iftar ve sahur bilgilerini ise imsakiye sayfasının sağ üst köşesinde yer alan 'Şehir Seç' butonuna tıkladıktan sonra kent ismini seçerek öğrenebilirsiniz. 

İL İL İFTAR VE SAHUR SAATLERİNİ KOLAYCA TAKİP EDEBİLECEĞİNİZ İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

5/6İLK SAHUR NE ZAMAN: Ramazan ayına sayılı günler kala 2022 imsakiye ve sahur vakitleri

İstanbul’da bu yıl 330 gram Ramazan pidesi fırınlarda 6 liradan, Halk Ekmek büfelerinde 3 liradan satılacak. Fırıncılar devlet destekli unun verilmesi durumunda bu fiyatların maliyeti kurtaracağını söyledi.

6/6İLK SAHUR NE ZAMAN: Ramazan ayına sayılı günler kala 2022 imsakiye ve sahur vakitleri

İstanbul Fırıncılar Odası bu yılki ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. 330 gram sade Ramazan pidesinin 6 liradan, yumurtalı susamlı pidenin ise 7,5 liradan satılacak. Geçen sene 365 gram sade pidenin fiyatı 4 liraydı. Bu rakamlara göre bu sene Ramazan pidesinin gramajı küçülmüş, fiyatları artmış oldu.

Halk ekmek bayilerinde 3 liradan satılacak

İstanbul’da Halk Ekmek büfelerinde satılacak ramazan pidesi fiyatları da belli oldu. Halk Ekmek'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımız Ramazan’da 330 gramlık pideyi 3 TL'den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler" ifadelerine yer verildi.

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