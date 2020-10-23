'İlk polise yakalandılar' Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın büyük aşkı böyle başladı!

RUH EŞİMİ BULDUM Sinem Kobal’la mutlu bir evlilik sürdüren Kenan İmirzalıoğlu, verdiği bir röportajda eşine olan aşkını şu sözlerle anlatmıştı;



Kalbime, ruhuma, bedenime bir şey oldu... Ruh eşimi bulduğuma tereddütsüz inandım. Babam bir gün “Erkek adam eşsiz olur mu” demişti. O zamanlar bu sözü pek anlayamamıştım. Ama evlendikten sonra bir tamamlanma yaşadığımı hissettim. Sanki eksik bir şeyler varmış da tam olmuş gibi. Birlikteliğin verdiği ayrı bir güç ve huzur var. Eve döndüğünde onun seni veya senin onu karşılaman çok başkaymış. Eşini bulduğun zaman evlilik güzel bir şeymiş!



Biz Sinem’le iyi anlaşıyor, çok sohbet ediyoruz. İyi dost ve arkadaş olduk. Oyuncunun dertleri, inişleri, çıkışları, bir işi seçmeden önceki ve sonraki sancıları... İkimiz de tecrübeli olduğumuz için birbirimize destek oluyoruz ve birbirimizin halinden anlıyoruz. Kalabalık bir ailem olsun istiyorum.