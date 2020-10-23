'İlk polise yakalandılar' Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın büyük aşkı böyle başladı!

Ekranların yakışıklı ismi Kenan İmirzalıoğlu ve güzel oyuncu Sinem Kobal 2015 yılında aşk yaşamaya başladı. Trafik çevirmesinde polise yakalanan ünlü çiftin birlikteliği bu fotoğrafla belgelendi.
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Kısa sürede çok iyi anlaşan ikili Sevgililer Günü'nde evlilik yolunda ilk adımı atıp aile arasında nişanlandı. Ünlü çift 2016 yılında da Cunda Adası'nda 300 kişinin katıldığı muhteşem bir törenle evlendi. Adada sekiz oteli kapatan çiftin, düğün için 800 bin TL harcadı.
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RUH EŞİMİ BULDUM
Sinem Kobal’la mutlu bir evlilik sürdüren Kenan İmirzalıoğlu, verdiği bir röportajda eşine olan aşkını şu sözlerle anlatmıştı;
Kalbime, ruhuma, bedenime bir şey oldu... Ruh eşimi bulduğuma tereddütsüz inandım. Babam bir gün “Erkek adam eşsiz olur mu” demişti. O zamanlar bu sözü pek anlayamamıştım. Ama evlendikten sonra bir tamamlanma yaşadığımı hissettim. Sanki eksik bir şeyler varmış da tam olmuş gibi. Birlikteliğin verdiği ayrı bir güç ve huzur var. Eve döndüğünde onun seni veya senin onu karşılaman çok başkaymış. Eşini bulduğun zaman evlilik güzel bir şeymiş!
Biz Sinem’le iyi anlaşıyor, çok sohbet ediyoruz. İyi dost ve arkadaş olduk. Oyuncunun dertleri, inişleri, çıkışları, bir işi seçmeden önceki ve sonraki sancıları... İkimiz de tecrübeli olduğumuz için birbirimize destek oluyoruz ve birbirimizin halinden anlıyoruz. Kalabalık bir ailem olsun istiyorum.
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BEBEK MÜJDESİ GELDİ
2016 yılında nikah masasına oturan ünlü çiftten yılbaşında müjdeli haber geldi. İlk kez anne baba olma heyecanı yaşan çift uzun bir hazırlık dönemine girdi. Sinem Kobal doğuma yoga ve sporla hazırlandı. Hemşireden bebek bakımı dersleri aldı. Kenan İmirzalıoğlu da eşine okuduğu bebek bakımı kitaplarıyla destek oldu.
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45 GÜN TATİL
Karantina sürecini Marmaris Selimiye’de geçiren çift bir butik otelin iki odasını 45 günlüğüne kapattı. Hamilelik süreci boyunca İmirzalıoğlu’nun annesi gelini Sinem Kobal’a organik meyve-sebzeler ve ev yapımı sağlıklı besinler gönderdi.
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KIZIMIZIN İSMİNİ SİNEM AÇIKLASIN!
Geçtiğimiz günlerde Kenan İmirzalıoğlu, kameralara yansımış, bebeğin isminin belli olduğunu söyleyerek topu anne Sinem Kobal’a atmıştı. Sinem Kobal ise bebeğin ismini Lalin koyacaklarını açıklamıştı.
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VE LALİN BEBEK DÜNYAYA GELDİ
Oyuncu çift Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun kızları Lalin önceki gece Taksim Acıbadem Hastanesi’nde dünyaya geldi. Normal doğum yapan Kobal’ın ve kızı Lalin’in sağlığı yerinde olduğu öğrenildi. İmirzalıoğlu, doğum sonrası tüm hastane personeline çikolata ikram etti. Çift, dün hastaneden ayrılırken el ele mutluluk pozu verdi.
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"NORMAL DOĞUM YAPTIM"
Çok heyecanlı olduklarını ve normal doğum yaptığını söyleyen güzel oyuncu, "Çok şükür bebeğimizin sağlığı yerinde, benim sağlığım yerinde. Her şey çok güzel geçti" dedi.
Doğumun suda olmadığını, normal doğum yaptığını belirten Kobal, "Suyu kullandık, suda değil ama normal doğum oldu. Doğum çarşamba öğle saatlerinde oldu. Bir an evvel evimize gidecek yine hayatımızda başlamak istiyoruz" dedi.
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"DOĞUMA GİRDİM, HER ANINDA SİNEM'İN YANINDAYIM"
Kenan İmirzalıoğlu, kendisini tebrik eden basın mensuplarına, "Hepinizi daha bir farklı görüyorum, daha bir tatlı gözüküyorsunuz" diyerek şakayla takıldı.
İmirzalıoğlu, "Bu mutlu günümüzü paylaşmak için buraya kadar gelmişsiniz çok sağ olun. Allah bekleyen herkese sağlıklı bir şekilde kucağına almayı nasip etsin. İsteyenlere de nasip etsin, çok güzel bir duygu. Doğuma girdim her anımda Sinem'in yanındaydım" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.
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Kenan İmirzalıoğlu, "hastanede bir katı kapattıkları" yönünde çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine, "Bunların aslı astarı yok, hastane pandemi şartlarında ne tedbir almışsa onlara uyduk. Aileden iki kişi vardı pandemi dolayısıyla, eş dost ziyarete gelemedi" ifadelerini kullandı.