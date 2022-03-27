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İlk oruç, sahur ve iftar ne zaman? Ramazan 2022 başlangıç tarihi

#Ramazan#Oruç#İlk Oruç Ne Zaman

On bir ayın sultanı Ramazan için artık sayılı gün kaldı. Ramazan ayının ilk orucunu ne zaman tutacaklarını merak eden vatandaşlar, 2022 diyanet takvimini araştırıyor. Peki, Diyanet 2022 takvimine göre, İLK ORUÇ VE İFTAR ne zaman? Ramazan 2022 başlangıç tarihi

1/4İlk oruç, sahur ve iftar ne zaman Ramazan 2022 başlangıç tarihi

Üç ayların sonuncusu ve 11 ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kaldı. Diyanet tarafından paylaşılan takvime göre, Ramazan ayı bu yıl nisan ayı itibariyle idrak edilecek. 2022 Ramazan Ayı’nda ilk oruç 1 Nisan’ı 2 Nisan’a bağlayan gece tutulmaya başlayacak.

2/4İlk iftar Iğdır ve Hakkaride, son iftar Çanakkale ve Edirnede

İlk iftar Iğdır ve Hakkari'de, son iftar Çanakkale ve Edirne'de

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, ramazan ayının ilk günü olan 2 Nisan'da en erken imsak saat 04.14'te Iğdır'da, son imsak ise 05.25'te İzmir'de gerçekleşecek. Yine ilk gün ilk iftar saat 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, son iftar ise saat 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de yapılacak. Ayrıca Kırklareli ve Sinop'ta yaşayanlar, 14 saat 27 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 14 saat 12 dakika ile en kısa orucu tutacak.

3/4İlk oruç, sahur ve iftar ne zaman Ramazan 2022 başlangıç tarihi

Ramazan ayının son günü olan 1 Mayıs'ta ise; en erken imsak saat 03.21'de yine Iğdır'da, son imsak da 04.35'te İzmir ve Muğla'da gerçekleşecek.

4/4İlk oruç, sahur ve iftar ne zaman Ramazan 2022 başlangıç tarihi

Son gün ilk iftar 19.01'de Hakkari'de, son iftar 20.18'de Edirne'de yapılacak. Ramazan ayının son gününde Sinop'ta yaşayanlar 15 saat 56 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 15 saat 22 dakika ile en kısa orucu tutacak.

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