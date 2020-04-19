İlk oruç ne zaman tutulacak? 2020'de ilk teravih namazı ne zaman?
İslam dünyasının sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre kısa süre içinde idrak edilmeye başlanacak. Oruç ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar, bu ayı dolu dolu geçirmek isterken bir yandan da araştırmalarına hız verdi. 2020 Ramazan ayında ilk kez ne zaman sahura kalkılacağı ve ilk teravih namazının ne zaman kılınacağı merak ediliyor. Peki, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2020'de ilk teravih namazı ne zaman?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
'İlk oruç ne zaman tutulacak?' sorusu, Ramazan ayının başlangıcına sayılın gün kala birçok Müslüman'ın gündeminde yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği takvime göre bu yıl ilk oruç ibadeti nisan ayında başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı verilere göre ilk oruç ibadetinin yerine getirileceği Ramazan ayı hakkında detayları araştıran vatandaşlar, internet üzerinden bilgi edinmek istiyor. İşte, 2020 Ramazan ayı hakkında merak edilenler...
2
Ramazan ayı 23 Nisan’ı 24 Nisan’a bağlayan gece, ilk sahura kalkılmasıyla birlikte resmen başlamış olacak. Ramazan ayının ilk günü 24 Nisan Cuma, son günü 23 Mayıs Cumartesi günü olacak.
3
İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Bakanlığı'nin 2020 Dini Günler Takvimine göre; bu yıl Ramazan 24 Nisan'da başlayacak. Bu bilgiler ışığında bu yılın ilk teravih namazı 23 Nisan 2020 gecesi kılınacak.
4
RAMAZAN İMSAKİYESİ 2020
Ramazan'ın ilk gününde iftar saatleri tüm illerde şu şekilde olacak; İstanbul'da 24 Nisan Cuma günü iftar saat 20.00'da açılacak. Ankara'da iftar saati 19.43 olacak. İzmir'de 20.03, Adana'da 19.28, Bursa'da 19.58, Antalya'da ise 19.47'de iftar açılacak.