İlk oruç ne zaman tutulacak? 2020'de ilk teravih namazı ne zaman?

'İlk oruç ne zaman tutulacak?' sorusu, Ramazan ayının başlangıcına sayılın gün kala birçok Müslüman'ın gündeminde yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği takvime göre bu yıl ilk oruç ibadeti nisan ayında başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı verilere göre ilk oruç ibadetinin yerine getirileceği Ramazan ayı hakkında detayları araştıran vatandaşlar, internet üzerinden bilgi edinmek istiyor. İşte, 2020 Ramazan ayı hakkında merak edilenler...