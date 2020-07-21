MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleriİlk öpücük kabusa dönüştü
GeriMagazin İlk öpücük kabusa dönüştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 21 Temmuz 2020 - 11:11,

İlk öpücük kabusa dönüştü

Birbirlerine aşık olduklarını itiraf edip ilk kaçamak öpücükleri kondurdukları o anda başlarına bunların geleceğini hesaba katmamışlardı büyük olasılıkla. Sonra yolları "evlilik durağına" ulaştı. İşler önceleri yolunda olsa da sonradan bir şeyler ters gitmeye başladı.Mutlu yuvanın üzerindeki kara bulutlar da kasırgaya dönüştü. Sonuçta da bütün dünyanın tıpkı bir film gibi izlediği, mahkeme tutanaklarını heyecanlı bir roman gibi okuduğu o olaylı günler geldi.

Splash News

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1KANLI- BIÇAKLI OLDULAR
Abone Olgoogle-news

KANLI- BIÇAKLI OLDULAR

Tüm dünya son birkaç aydır böyle bir boşanma davasına tanıklık ediyor. Olayın kahramanları Johnny Depp ile Amber Heard. Yani bir zamanlar birbirlerini deli gibi seven ama şimdi kelimenin tam anlamıyla "kanlı bıçaklı" olan iki ünlü. Birbirlerini, şiddet uygulamakla suçlayan çift şimdi de Londra'da Depp'in The Sun gazetesine karşı açtığı davada hesaplaşıyor. Kendi iddiaları, tanıkların ifadeleri derken bütün dünya gerçekten de bir film gibi izliyor olup biteni. Elbette her ikisinin de ünlü olmasının bunda etkisi büyük.

 Johnny Depp ve Amber Heard, gösteri dünyasının bu kadar olaylı şekilde boşanan ve mahkeme salonlarında hesaplaşan tek ünlü çifti değil. Gelin, Hollywood'un yakın tarihinin sayfalarını karıştırıp bu tür olaylı boşanma davalarını bir kez daha gözden geçirelim.

2KÖTÜ BİR FİLM GİBİ BOŞANDILAR
Abone Olgoogle-news

KÖTÜ BİR FİLM GİBİ BOŞANDILAR

Hollywood'un rüya çiftlerinden Denise Richards ile Charlie Sheen'in boşanması da kelimenin tam anlamıyla "kötü bir film" gibi oldu...Richards, can güvenliği olmadığını, eşinin kendisine şiddet uyguladığını ileri sürerek boşanma davası açtı.

3TUHAF İDDİA
Abone Olgoogle-news

TUHAF İDDİA

İlk kavga çiftin iki kızının velayeti yüzünden çıktı. Sonunda çocukların velayeti annelerine verildi. Ama boşandıktan bir süre sonra Richards'ın Sheen'in spermleriyle hamile kalmak istediği iddia edilince ortalık bir kez daha karıştı.

4KAYINVALİDE İLE GERİLİM YAŞADI
Abone Olgoogle-news

KAYINVALİDE İLE GERİLİM YAŞADI

Bir dönem magazin basınında Sheen'in eski eşi Denise Richards'ın annesine hakaret içeren mailler gönderdiği de konuşuldu. İddialara göre aktör Richards'ın annesine gönderdiği maillerde "cadı" diye hakaret ediyordu. Kanlı- bıçaklı olan çift sonunda duruldu. Sheen yeni bir evliliği adım attı ve bu evlilikten bir çocuk sahibi oldu. Ancak bu evlilik de yürümedi. Geçen yıl HIV virüsü taşıdığını açıkladığında ise yanında eski eşi Denise Richards vardı.

5ALDATILMAYI AFFDEMEDİ
Abone Olgoogle-news

ALDATILMAYI AFFDEMEDİ

Kocası tarafından aldatılan bir kadın ne kadar ünlü ve zengin olursa olsun 'intikam' duygusu peşini bırakmıyor... Bunun bir örneğini de Demi Moore sergiledi.

6ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ
Abone Olgoogle-news

ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ

Kendisinden yaşça küçük eşi Ashton Kutcher ile evlenen Moore için hayat aldatıldığını öğreninceye kadar yolunda gidiyordu. Ama Kutcher'ın kendisini çocuğu yaşındami kızlarla aldattığını öğrenince öfkeden deliye döndü.

7SORUNLAR SONRADAN ÇÖZÜLDÜ
Abone Olgoogle-news

SORUNLAR SONRADAN ÇÖZÜLDÜ

Moore, bir ara çektiği acıların bedelini ödetmeye de çalıştı. Aldatılmayı bir türlü içine sindiremeyen ve bir süre rehabilitasyon kliniğinde tedavi gören Moore, bütün servetine rağmen Kutcher'a bir fatura ödetmeye kararlıydı. Ünlü yıldızın bunun için bulduğu yöntem de Kutcher'dan nafaka istemek oldu. Sonra eski eşler arasındaki sorunlar çözüldü. Şimdi, Kutcher Mila Kunis ile evli ve iki çocuk babası.

8EŞİNDEN ŞİDDET GÖRDÜ
Abone Olgoogle-news

EŞİNDEN ŞİDDET GÖRDÜ

Oscar ödüllü Halle Berry özel hayatında uzun süre aradığı mutluluğu bulamadı. Bu kural ünlü yıldız için bugün de değişmiş değil. Özellikle de Eric Bennet ile evliliği sırasında hem şiddet gördü, hem aldatıldı... Sonunda çareyi boşanmakta bulan Berry, eşinden intikam almak için de Benet'ın giysilerini sokakta yaşayan evsizlere dağıttı....

9ZOR AYRILIK
Abone Olgoogle-news

ZOR AYRILIK

Berry'nin en zorlu ilişkisi bu değildi. Kızı Nahla'nın babası Gabriel Aubry ile olaylı bir ayrılık süreci yaşadı. Uzun bir süre boyunca kızları Nahla'nın velayeti için mücadele ettiler.

10BU EVLİLİK DE MUTSUZ BİTTİ
Abone Olgoogle-news

BU EVLİLİK DE MUTSUZ BİTTİ

Daha sonra Fransız aktör Olivier Martinez ile evlendi ve bir erkek çocuk sahibi oldu. Ancak bu evlilik de mutsuz bir şekilde sonuçlandı.

11BRANGELINANIN SONU DA KÖTÜ OLDU
Abone Olgoogle-news

BRANGELINA'NIN SONU DA KÖTÜ OLDU

Bir dönemin Brangelina'sı, Hollywood'un hem en nüfuzlu hem de en mutlu çiftlerinden biriydi. 10 yıllık birlikteliğin ardından evlendiler. Altı çocuklu mutlu bir yaşamları vardı. Fakat işler beklendiği gibi gitmedi. Boşanacakları haberi basına yansıdığında hayranları şoke oldu. Ama asıl olaylar ondan sonra başladı.

12TERAPİ GÖRDÜ
Abone Olgoogle-news

TERAPİ GÖRDÜ

Çift, çocukların velayeti için amansız bir mücadeleye girişti. Brad Pitt'in büyük oğlu Maddox'a şiddet uyguladığı Jolie tarafından ileri sürüldü. Bir başka iddia da aktörün alkol alışkanlığı yüzünden şiddete eğilim gösterdiğiydi. Pitt uzun süre terapi gördü. Bunun ardından önce bir gözetmen eşliğinde çocuklarıyla görüşmesine izin verildi.

13ŞİMDİLİK SULAR DURULDU
Abone Olgoogle-news

ŞİMDİLİK SULAR DURULDU

Sonra işler biraz daha yoluna girdi. Şimdi eski çift birbirlerine yakın evlerde oturuyor Pitt de anneleriyle yaşayan çocuklarını daha sık görebiliyor.

14
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi