İlk öpücük kabusa dönüştü

KANLI- BIÇAKLI OLDULAR Tüm dünya son birkaç aydır böyle bir boşanma davasına tanıklık ediyor. Olayın kahramanları Johnny Depp ile Amber Heard. Yani bir zamanlar birbirlerini deli gibi seven ama şimdi kelimenin tam anlamıyla "kanlı bıçaklı" olan iki ünlü. Birbirlerini, şiddet uygulamakla suçlayan çift şimdi de Londra'da Depp'in The Sun gazetesine karşı açtığı davada hesaplaşıyor. Kendi iddiaları, tanıkların ifadeleri derken bütün dünya gerçekten de bir film gibi izliyor olup biteni. Elbette her ikisinin de ünlü olmasının bunda etkisi büyük.



Johnny Depp ve Amber Heard, gösteri dünyasının bu kadar olaylı şekilde boşanan ve mahkeme salonlarında hesaplaşan tek ünlü çifti değil. Gelin, Hollywood'un yakın tarihinin sayfalarını karıştırıp bu tür olaylı boşanma davalarını bir kez daha gözden geçirelim.