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HaberlerDünya Haberleriİlk kez Türk bilim kadını Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi üyeliğine seçildi
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Dünya
DHA
Haber Giriş: 02 Mayıs 2020 - 09:43,

İlk kez Türk bilim kadını Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi üyeliğine seçildi

DÜNYANIN en seçkin bilim kurumlarından Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi'nin 157 yıllık tarihinde ilk kez bir Türk kadını 'üye' olarak seçildi. Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilgisayar Destekli Sistem Biyolojisi Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. İvet Bahar, ilaç tasarımları üzerine çalışıyor. Şimdilerde Kovid-19'a çare olacak bir ilaç geliştirme projesinde de yer alan Prof. Dr. Bahar, 2016 yılında da ABD Başkanı Obama'nın davetlisi olarak Beyaz Saray'da bir konuşma yapmıştı.

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