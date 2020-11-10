82 yıldır dinmeyen özlem... İlk kez ortaya çıkan fotoğraflar

20'nci yüzyılın ilk yarısında milletin tarihine ve talihine tesir eden süreçte etkin şekilde sorumluluk üstlenen ve hayatını milletin istiklaline adayan Atatürk'ün, tarihte unutulmaz izler ve eserler bırakan büyük bir lider olduğunu vurgulayan Şentop, "Bu büyük liderin aziz milletimiz ile vedalaşma sürecini anlatan 'Dolmabahçe'den Etnografya'ya' isimli çalışma, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna karşı devlet ve milletçe yapılan son vazifenin ifası için geçirilen hüzünlü ve telaşlı günlerden kesitler sunuyor. Böylece yalnızca Türkiye'de değil gönül coğrafyamız başta olmak üzere tüm dünyada geniş bir alakayla takip edilen tarihi bir döneme ışık tutan önemli bir eser daha Gazi Meclisimizin açılışının 100'üncü yıl dönümü vesilesiyle literatüre kazandırılıyor." ifadelerini kullandı.