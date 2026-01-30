×
İlk kez görüntülendi! Dikkat çeken bulgu: Türkiye'de yalnızca Hatay'da birlikte yaşıyorlar

Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2026 16:26

'Hatay'ın Eşsiz Canlıları: Dağ Ceylanı ve Çizgili Sırtlan Koruma Projesi' kapsamında, dağ ceylanı, çizgili sırtlan ve kurt gibi farklı türlerin aynı habitatı çatışmadan paylaştığı gözlemlendi. Hatay Tabiatı Koruma Derneği Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Dernek Başkanı Abdullah Öğünç, "Türkiye'de yalnızca Hatay'da birlikte yaşayan dağ ceylanı ve çizgili sırtlan gibi iki baskın türün aynı alanı paylaşabildiğinin belgelenmesi, insan-yaban hayatı ilişkileri açısından dikkat çekici bir bulgu olarak değerlendirilmektedir" dedi.