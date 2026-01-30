İlk kez görüntülendi! Dikkat çeken bulgu: Türkiye'de yalnızca Hatay'da birlikte yaşıyorlar

AYNI HABİTATI ÇATIŞMADAN PAYLAŞIYORLAR

Turquoise Coast Environment Fund-Turkey (TCEF), Conservation Collective, Türkiye Mozaik Foundation, Turkish Philanthropy Funds ve Sivil Toplum için Destek Vakfı'nın destekleriyle yürütülen proje kapsamında Kırıkhan ilçesindeki Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatını Geliştirme Sahası'nda; gece gündüz sürdürülen saha çalışmaları ve fotokapan izlemeleri, yaban hayatının sınırlı bir alanda nasıl bir denge içerisinde varlığını sürdürebildiğine dair önemli bilimsel veriler sundu. Projede; dağ ceylanı, çizgili sırtlan ve kurdun aynı habitatı çatışmadan paylaştığı anlar, kayıt altına alındı.