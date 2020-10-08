Efsane bikini satışa çıkıyor

Profiles in History adlı şirketin yaptığı açıklamaya göre ilk James Bond filmi Mr. No'da, Honey Ryder karakterini canlandıran Ursula Andress'in giydiği ve sinema tarihinin efsaneleri arasına giren bu bikininin 500 bin dolara (yani yaklaşık 4 milyon TL) satılması bekleniyor.