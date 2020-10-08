Efsane bikini satışa çıkıyor

Sinemanın en ünlü ajanı 007 James Bond ile ilgili yer ayrıntı kelimenin tam anlamıyla "para basıyor."
Mega News Agency
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Profiles in History adlı şirketin yaptığı açıklamaya göre ilk James Bond filmi Mr. No'da, Honey Ryder karakterini canlandıran Ursula Andress'in giydiği ve sinema tarihinin efsaneleri arasına giren bu bikininin 500 bin dolara (yani yaklaşık 4 milyon TL) satılması bekleniyor.
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Ölümsüz Elmaslar filminde Ernst Blofeld’in giydiği imzalı gri ceket ve 1973 yapımı Yaşamak İçin Öldür filminde James Bond’u canlandıran Roger Moore’un giydiği pijama da satışa sunulacaklar arasında.
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Müzayede 12 ile 13 Kasım'da internet üzerinden düzenlenecek.
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Yazar Ian Fleming'in yarattığı James Bond karakterinin serüvenleri defalarca sinemaya uyarlandı. Fleming'in 1952 yılında yarattığı bu karakterin esin kaynağını da bir kuş bilimcinin Birds of the West Indies adlı kitabından alıyor.
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Serinin ilk halkası 1962 yılında çekilen Dr. No. Terence Young'un yönettiği bu filmde Bond'u Sean Connery canlandırdı. Ursula Andress de ilk Bond kızı olarak sinema tarihindeki yerini aldı.
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James Bond serisi bugüne kadar 25 kez sinemaya uyarlandı. Bu ünlü İngiliz ajanı son 5 filmde Daniel Craig canlandırdı. Fakat serinin önümüzdeki yıl gösterime girmesi planlanan en yeni halkası No Time To Die, Craig için son James Bond filmi oldu.
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Son haftalarda bu ünlü karakteri Tom Hardy'nin canlandıracağına dair iddialar ortaya atılmaya başlandı.
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İlk filmde Sean Connery'nin canlandırdığı Bond karakterine daha sonra Pierce Brosnan, Roger Moore, Timothy Dalton, George Lazenby, David Niven, Barry Nelson, Johnny Walker gibi oyuncular hayat verdi.