İlk iftar saat kaçta 2020 İstanbul Ankara ve tüm illerin illerin iftar vakitleri

MISIR: Ülkede camiler ramazan boyunca kapalı kalacak. Fakirlere yemek verilen toplu iftarlar da yasak kapsamında olacak. Sağlık çalışanlarının eğer kendilerine zarar verdiğini düşünüyorlarsa oruç tutmak zorunda olmadığını söyleyen Mısır Müftüsü Şevki Allam, söz konusu önlemlerin aile ilişkilerinin iyileştirilmesi ve işbirliği ruhunun geliştirilmesi için bir fırsata çevrilmesi gerektiğini söyledi. 7 Nisan’daki El Ezher Üniversitesi fetvasında “Müslümanların ramazanda oruç tutmaması, eğer su içmemenin sağlığa zarar verdiğine yönelik bilimsel bir bulgu yoksa caiz değildir” ifadesi yer almıştı. Dünya Sağlık Örgütü’nden temsilcilerin ve Mısırlı doktorların yer aldığı bir toplantı sonrasında açıklama yapan El Ezher Üniversitesi, şu ana kadar oruç tutmanın sağlık tehlikesi yarattığını gösteren bir bilimsel çalışmanın bulunmadığına dikkat çekti. Mısır’da hâlihazırda akşam 19.00 ile sabah 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağı 23 Nisan’a kadar uzatılmıştı.