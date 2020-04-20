İlk iftar saat kaçta 2020 İstanbul Ankara ve tüm illerin illerin iftar vakitleri
Oruç ibadetinin yerine getirileceği ilk iftar saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından erişime açıldı. İbadetlerin yerine getirileceği Ramazan ayı içerisinde illerin iftar saatleri farklılık gösterecek. İftarı en erken açan il Hakkari olurken, en geç açacak olan il ise Edirne olacak. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan imsakiye bilgilerine göre ilk iftar saat kaçta açılacak ve ilk sahura saat kaçta kalkılacak? İşte, İstanbul, Ankara, Adana, İzmir ve Bursa gibi illerde yaşayan vatandaşların merakla araştırdığı ilk iftar saat kaçta sorusunun cevabı ve illerin iftar vakitleri hakkında detaylı bilgiler
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İlk sahur ve iftar saat kaçta sorusu, coğrafi konum ve güneşin doğuş-batışları nedeniyle pek çok ilde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 2020 yılının ilk iftar saati hangi ilde kaçta olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere Türkiye’nin 81 ilinde araştırılan ilk iftar saat kaçta sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
İLK İFTAR SAAT KAÇTA?
İlk iftar İstanbul’da 20.00’da ilk sahur 04.29’da, Ankara’da ilk iftar 19.43, ilk sahur 04.16’da, İzmir’de ilk iftar 20.03, ilk sahur 04.44’de, Bursa’da ilk iftar 19.58, ilk sahur 04.30’da, Adana’da ilk iftar 19.28, ilk sahur 04.16’da yapılacak.
Peki, teravih namazı kılınabilecek mi? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nından açıklamalar
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TERAVİH NAMAZI KILINACAK MI?
Basın mensuplarından gelen, camilerde teravih namazı kılınıp kılınmayacağına yönelik soruyu da cevaplayan Başkan Erbaş, "Teravih namazlarını bu Ramazanda maalesef camilerde kılamayacağız. Evlerinde herkes ailesi, eşi, çocuklarıyla teravih namazlarını kılabilir. Çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır" dedi.
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SUUDİ ARABİSTAN: Ülkede ramazan ayı boyunca camiler kapalı kalacak, toplu teravih namazlarının kılınmasına izin verilmeyecek. İslami İşler Davet ve İrşat Bakanı Abdüllatif el Şeikh, “Camilerde 5 vakit namazın askıya alınması teravih namazının askıya alınmasından daha önemli bir durum. Evde ya da camide kılalım Allah’a teravih namazımızı kabul etmesini istiyoruz. Allah’tan evdeki namazlarımızı kabul etmesini ve dünya genelindeki bu salgın karşısında insanlığı koruması için dua ediyoruz” dedi. Suudi Arabistan genelinde ‘belirsiz bir süre için’ sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediliyor. Umre ve hac ziyaretlerini durduran ülkede Kabe’de de ibadetler askıya alınmış durumda. Ülkede 5.862 vaka bulunurken, 79 kişi hayatını kaybetti.
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MISIR: Ülkede camiler ramazan boyunca kapalı kalacak. Fakirlere yemek verilen toplu iftarlar da yasak kapsamında olacak. Sağlık çalışanlarının eğer kendilerine zarar verdiğini düşünüyorlarsa oruç tutmak zorunda olmadığını söyleyen Mısır Müftüsü Şevki Allam, söz konusu önlemlerin aile ilişkilerinin iyileştirilmesi ve işbirliği ruhunun geliştirilmesi için bir fırsata çevrilmesi gerektiğini söyledi. 7 Nisan’daki El Ezher Üniversitesi fetvasında “Müslümanların ramazanda oruç tutmaması, eğer su içmemenin sağlığa zarar verdiğine yönelik bilimsel bir bulgu yoksa caiz değildir” ifadesi yer almıştı. Dünya Sağlık Örgütü’nden temsilcilerin ve Mısırlı doktorların yer aldığı bir toplantı sonrasında açıklama yapan El Ezher Üniversitesi, şu ana kadar oruç tutmanın sağlık tehlikesi yarattığını gösteren bir bilimsel çalışmanın bulunmadığına dikkat çekti. Mısır’da hâlihazırda akşam 19.00 ile sabah 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağı 23 Nisan’a kadar uzatılmıştı.
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ENDONEZYA: Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi Endonezya’da Ulema Konseyi insanlardan dini vecibelerini evlerinde yerine getirmelerini talep etti. Konsey tarafından yapılan açıklamada “Kalabalıkları önlemek ibadetin sınırlandırılması demek değildir. Bugünün bağlamında büyük kalabalıklardan kaçınmak ve evde kalmak bir ibadet şeklidir” ifadesi kullanıldı. İnsanlardan yakınlarını görmek için başka kentlere seyahat etmekten kaçınmaları istendi. Endonezya’da vaka sayısı 5.516’yı bulurken, 496 kişi de hayatını kaybetti.
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ÜRDÜN: Din İşleri Bakanlığı, ülkede ramazan ayı boyunca camilerde ibadet yapılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Ülkede sıkı bir şekilde uygulanan sokağa çıkma yasağının ise kısa süre içinde esnetilmesi bekleniyor. Ürdün makamlarına göre, ilk adım küçük işletmelerin açılmaya başlaması olacak. Ürdün’de 401 vaka ve 7 can kaybı ilan edildi.
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BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ: Ramazanda gıda alışverişlerinin önem kazanması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Dubai emirliğinde bazı saatlerde gıda dükkanlarının açılmasına izin verileceği açıklandı. Buna göre dükkânlar saat 08.00 ile 20.00 aralığında açık kalacak. ramazanda camiler kapalı olacak, iftar çadırlarının kurulmasına izin verilmeyecek, evde de iftara misafir alınamayacak. BAE’de şu ana kadar 5.365 vaka görüldü, 33 kişi hayatını kaybetti.