İlk iftar ne zaman, saat kaçta? İftara kaç saat kaldı? İstanbul - Ankara - İzmir 1. gün iftar saatleri
Günlerdir beklenen rahmet ve bereket ayı Ramazan nihayet başladı. Ramazan’ın başlamasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın bir numaraları gündem maddesi iftar saatleri oldu. Bugün ilk iftarı saat kaçta yapacaklarını merak eden vatandaşlar da akşam ezanının kaçta okunacağını ve ilk iftar vaktini sorguluyor. Peki, ilk iftar ne zaman, saat kaçta? İftara kaç saat kaldı?
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Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan sağlık ve şükür ayı ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkıldı ve bugün ilk iftar yapılacak. Oruçları için niyet eden vatandaşlarda ilk iftarlarını ne zaman açacaklarını, akşam ezanına kaç saat olduğunu merak ediyor. İşte, il il 2021 Ramazan İmsakiyesi ve iftar saatleri...
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Bugün Ramazan ayının ilk gününü idrak eden vatandaşlar, ilk iftarın saat kaçta açılacağını merak etmeye başladı. Vatandaşlar kentlerinde iftar ve sahur vakitlerini araştırıyor. Oruç ibadetlerini gerçekleştirmek için niyet eden Müslümanlar, akşam ezanının ne zaman okunacağını ve ilk iftarın saat kaçta olduğunu öğrenmek istiyor.
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İSTANBUL İFTAR SAATİ: Niyetlerini ederek oruç ibadetlerini başlatan kişiler iftar saatinde oruçlarını açacaklar. İl genelinde ilk oruç 13 Nisan 2021 Salı günü saat 19:48'de açılacak.
ANKARA İFTAR SAATİ: Ankara'da iftar, 13 Nisan Salı günü saat 19.55'te gerçekleşecek.
İZMİR İFTAR SAATİ: İl genelinde ilk oruç 13 Nisan 2021 Salı günü saat 19:52'de açılacak.
Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.
Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)
Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.