İlk Cuma namazı ne zaman kılınacak? Cuma namazı ne zaman başlayacak?
Koronavirüs önlemleri dolayısıyla camilerde yasaklanan Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez belirlenen camilerde kılınacak. Pek çok Müslüman'ın yasak dolayısıyla haftalardır kılamadığı Cuma namazı, Ramazan Bayramı sonrasında ilk kez eda edilecek. Böylece pek çok Müslüman uzun süre sonra ilk kez Cuma namazını eda edebilmenin heyecanını yaşayacak. Peki, virüs sonrası ilk Cuma namazı ne zaman kılınacak? İşte, Cuma namazı ne zaman başlayacak sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Cuma namazı tarihinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı ilk Cuma namazı için kolları sıvadı. Camilerin uygun hale getirilmesi halinde kılınabilecek olan ilk Cuma namazı, sonraki günlerde belirli kurallar içerisinde camilerde kılınacak namazlar için ilk adım olacak. Peki, ilk Cuma namazı ne zaman kılınacak? İşte, Cuma namazının başlayacağı tarih ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamaları
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İLK CUMA NAMAZI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 Mayıs Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada "29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte öncelikle valilikler ve müftülükler tarafından belirlenen şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Bir süre camilerimizde sadece öğlen ve ikindi vakitlerinde cemaatle namaz kılınacak, diğer vakitlerde bireysel ibadet uygulaması sürecektir." dedi.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında cemaatle namaza ara verilen camilerde 29 Mayıs Cuma günü yeniden cemaatle namaza başlanacağını hatırlatan Başkan Erbaş, şunları söyledi:
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“29 Mayıs’tan itibaren cuma namazlarımızla birlikte tedbirlerimizi alarak başlayacağız. Bununla ilgili geniş katılımlı bir toplantı yaptık. İçişleri Bakan Yardımcımız, Sağlık Bakan Yardımcımız da katıldılar. Perşembe günü yine bir toplantı yapacağız. Tedbirlerimizi alıp ondan sonra inşallah hasret, özlem bitecek. Vatandaşlarımızın biraz daha sabırlı olmasını bekliyoruz. Görüyorum, gerçekten cami için, Cemaat için sabırsızlanmak güzel bir şey, bu sevindiriyor ama yaşadığımız salgın da bizim çok tedbirli olmamızı gerektiriyor. Ben buradan devletimizin başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere bütün çalışanlarına bu süreçteki gayretlerinden dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum, gece, gündüz demediler. Ülkemiz, bu salgınla mücadele noktasında dünyaya örnek oldu.”