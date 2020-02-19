İlk cemre ne zaman ve nereye düşer? (toprağa, suya, toprağa) Cemre nedir, cemre düştü mü?

Kış mevsimine veda edişin, baharı ise karşılamanın müjdesi olan cemrenin düşeceği tarih günlerdir araştırılıyor. Cemre bir hafta on gün sonra suya, sonraki bir hafta on gün sonra toprağa düşüyor. Toprağa düşmesiyle tarımsal faaliyetlerin de başlayacağına inanılıyor. Nevruz hazırlıkları başlıyor. Önce havadaki değişim gözlendiği için ilk cemrenin havaya düştüğü dile getiriliyor. Peki, cemre ne zaman düşüyor? Cemre nedir? Cemre düşmesi ne demek?



Halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor. Orta Asya'dan Arap coğrafyasına, Çin'den Yunanistan'a pek çok kültürde, yılın neredeyse aynı günleri, cemrelerin düşerek ya da yükselerek havayı, toprağı ve suyu ısıttığı tarihler olarak kabul ediliyor. Peki, cemre ne zaman düşecek? Cemre düşmesi ne demek?