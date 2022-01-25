İlk cemre ne zaman düşüyor? İşte 1. cemrenin düşüş tarihi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Turizm merkezleri yoğun kar altında Yıllık sonra ilk... Yollar kapandıTurizm merkezleri yoğun kar altında! Yıllık sonra ilk... Yollar kapandı#Kar Yağışı
İstanbulda kar devam edecek mi Canlı yayında açıkladıİstanbul'da kar devam edecek mi? Canlı yayında açıkladı#İstanbul Kar
G.Sarayın getirdiği Campos şaşkın: Bu takım Barcelona mıG.Saray'ın getirdiği Campos şaşkın: Bu takım Barcelona mı?#Galatasaray
İstanbul kara teslim Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı... Özel araçların trafiğe çıkması yasaklandıİstanbul kara teslim! Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı... Özel araçların trafiğe çıkması yasaklandı#Yoğun Kar
Ünlü oyuncu mahsur kaldı, yardım istedi: 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyorÜnlü oyuncu mahsur kaldı, yardım istedi: 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor#Şafak Sezer
Kar yağdı, Arnavutköyde mahsur kaldılar Otel fırsatçılığı iddiası: 100 Euro istediler, bu kadar da olmaz ki...Kar yağdı, Arnavutköy'de mahsur kaldılar! Otel fırsatçılığı iddiası: 100 Euro istediler, bu kadar da olmaz ki...#İstanbul
Yine yakalandı... Çok konuşulacak itirafYine yakalandı... Çok konuşulacak itiraf#Boris Johnson
İşte Bitcoini yükselten sebep Fitchin açıklamasına dikkat...İşte Bitcoin'i yükselten sebep! Fitch'in açıklamasına dikkat...#Kripto Para
Stefan Kuntz: Milli Takıma yeni isimler gelebilir, Burak Yılmaz olmazsa...Stefan Kuntz: "Milli Takım'a yeni isimler gelebilir, Burak Yılmaz olmazsa..."#A Milli Takım
Komşuda Elpis alarmı... Kar hayatı felç etti Ordu yardıma çağrıldıKomşuda Elpis alarmı... Kar hayatı felç etti! Ordu yardıma çağrıldı#Yunanistan
Fenerbahçede ayrılık haftası 6 önemli isim...Fenerbahçe'de ayrılık haftası! 6 önemli isim...#Fenerbahçe
Numan Kurtulmuş: Sedef Kabaşın sözleri milli iradeye hakarettirNuman Kurtulmuş: Sedef Kabaş'ın sözleri milli iradeye hakarettir#Numan Kurtulmuş
Canım abim... Gözyaşlarımı tutamıyorum'Canım abim... Gözyaşlarımı tutamıyorum!'#Ayberk Pekcan
Umuttan mı Umutsuzluktan mıUmuttan mı? Umutsuzluktan mı?#Fatma Girik
Uyanmak için en güzel manzara'Uyanmak için en güzel manzara'#Ünlülerden Kar Manzaraları
HABERLERGündem Haberleri

İlk cemre ne zaman düşüyor? İşte 1. cemrenin düşüş tarihi

#Cemre#2022 Cemre Düşme Tarihleri

Düşmeye başlamasıyla birlikte havaların ısınacağı, soğuk günlerin biteceği cemre, bugünlerde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Cemre'nin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Peki, 2022'de ilk cemre ne zaman, hangi tarihte düşecek?

1/3İlk cemre ne zaman düşüyor İşte 1. cemrenin düşüş tarihi

Şubat ayının gelmesine kısa bir süre kala, İlkbahar'ın müjdecisi olan cemrenin ne zaman düşeceği merak konusu olmaya başladı. Vatandaşların tarihsel olarak yüzyıllardır düşmesiyle birlikte havaları ısındırdığına inandığı cemre, geçmişte olduğu gibi bu yılda ilk olarak şubat ayında düşecek. İşte, 1. cemrenin düşüş tarihi...

2/32022 YILINDA CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

2022 YILINDA CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

3/3CEMRE HAKKINDA BİLGİ

CEMRE HAKKINDA BİLGİ

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cemre#2022 Cemre Düşme Tarihleri