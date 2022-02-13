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İlk cemre ne zaman düşüyor? 2022'de 1.cemre ne zaman düşecek? İşte cemre düşme tarihleri

#Cemre#1. Cemre#Cemre Düşme

Havaların ne zaman ısınacağını merak eden pek çok kişi, "ilk cemre ne zaman düşecek?" sorusuna cevap aramaya başladı. Cemre düşme tarihleri sonrasında sırasıyla hava, su ve toprak ısınacak. İlk cemre havaya düşecek ve havalar bir anda ısınmaya başlayacak. İkinci cemre ise suya düşecek, bu aşama havaları biraz daha yumuşatacak. Peki, ilk cemre ne zaman düşecek?

1/3İlk cemre ne zaman düşüyor 2022de 1.cemre ne zaman düşecek İşte cemre düşme tarihleri

"İlk cemre ne zaman düşecek?" sorusu son günlerin araştırılan konuları arasında yer alıyor. İlk cemre ne zaman düşecek şeklinde yöneltile cemre tarihleri, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da merak ediliyor. İşte 2022 cemre düşme tarihleri...

2/3CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK

CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Yıllardır süregelen inanışa göre ilk Cemre, 19 Şubat tarihinde havaya düşmektedir. Her yıl aynı tarihte gerçekleştiği düşünülen bu inançta sonraki süreçler ise 26-27 Şubat ve 5-6 Mart şeklinde ilerlemektedir. Cemre, ilk olarak havaya, sonra suya ve son olarak ise toprağa düşmektedir.

3/3İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞER

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?

Birinci Cemrenin suya düşmesinin ardından İkinci Cemrenin 27 Şubat'ta suya, Üçüncü cemrenin ise 6 Mart'ta toprağa düşmesi bekleniyor.

 

 

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