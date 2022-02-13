İlk cemre ne zaman düşüyor? 2022'de 1.cemre ne zaman düşecek? İşte cemre düşme tarihleri

"İlk cemre ne zaman düşecek?" sorusu son günlerin araştırılan konuları arasında yer alıyor. İlk cemre ne zaman düşecek şeklinde yöneltile cemre tarihleri, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da merak ediliyor. İşte 2022 cemre düşme tarihleri...
Yıllardır süregelen inanışa göre ilk Cemre, 19 Şubat tarihinde havaya düşmektedir. Her yıl aynı tarihte gerçekleştiği düşünülen bu inançta sonraki süreçler ise 26-27 Şubat ve 5-6 Mart şeklinde ilerlemektedir. Cemre, ilk olarak havaya, sonra suya ve son olarak ise toprağa düşmektedir.
Birinci Cemrenin suya düşmesinin ardından İkinci Cemrenin 27 Şubat'ta suya, Üçüncü cemrenin ise 6 Mart'ta toprağa düşmesi bekleniyor.