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İlk cemre ne zaman düşecek? İşte 2022 cemre düşme tarihleri

#Cemre#Cemre Düşme Tarihleri

Sıcaklıkların artmasını ifade eden üç cemreden ilkinin 2022'de ne zaman düşeceği merak konusu oldu. Vatandaşlar arasında kıştan bahara geçisin sembolü olan cemrelerin, toplamda üç tane olduğuna inanılıyor. Peki, birinci cemre ne zaman düşecek? İşte 2022 cemre düşme takvimi...

1/3İlk cemre ne zaman düşecek İşte 2022 cemre düşme tarihleri

Halk takvimine göre kıştan bahara geçisin sembolü olan ve ısınmayı ifade eden cemrenin 2022'de düşeceği tarihler şimdiden araştırılıyor. Isınmayı ifade eden cemrelerin ilkinin havaya düşmesinin ardından, ikincisi suya, üçüncüsü ise toprağa düşüyor. İşte, 2022 cemre düşme tarihleri...

2/32022 YILINDA CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

2022 YILINDA CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

3/3CEMRE HAKKINDA BİLGİ

CEMRE HAKKINDA BİLGİ

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

 

 

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#Cemre#Cemre Düşme Tarihleri