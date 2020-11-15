İlk bakışta görmek imkansız! 40 saniyede bulan yok...
Yağmurlu bir pazar günü... Üstelik koronavirüs kol geziyor... Canınız sıkıldıysa, biraz zaman öldürmek istiyorsanız bu görsel sizin için bire bir...
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Zira resimde ağaçların arasına gizlenen sincabı 40 saniye içinde bulan çıkmadı.
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Dikkatle bakmayı sürdürün... Biraz daha zaman harcarsanız mutlu sona ulaşabilirsiniz...
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İşte sincap orada... Dikkatli gözler bir süre sonra bulabilir. Ama hiç de kolay olmadığı kesin!
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Sosyal medyada yine gündem olan bu siyah-beyaz görsele baktığınızda ne görüyorsunuz? Bir kadın var ve yan tarafa bakıyor öyle değil mi? 'Eşim ve Kayınvalidem' adlı bu görsel ilk kez 1888'de Almanya'da yayımlanan bir kartpostalda yer almıştı.
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30 yaş altında olanlar tabloda daha çok genç kadını fark ettiklerini, 30 yaş üzerindekiler ise ağırlıklı olarak yaşlı kadını algıladıklarını söylüyor. Aslında bu tabloda bir yaşlı bir de genç kadın var.
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Resme baktığınızda ne görüyorsunuz? Tavşan mı yoksa ördek mi? Sosyal medya, insan zekasına dair ciddi ipuçları barındırdığı düşünülen bu cevabı tartışmıştı yıllar önce. 1892'de bir Alman dergisinde yayınlanan fakat yedi yıl sonra ABD'li psikolog Joseph Jastrow tarafından meşhur edilen çizim, yaratıcılığınıza ya da beyninizin ne denli hızlı çalıştığına dair çok şey söylüyor. Araştırmaya göre; yaratıcı insanlar, iki hayvan imajı arasında diğer insanlara göre daha hızlı geçiş yapabiliyor.
7
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Bilim adamı Jacques Ninio'nun hazırladığı imajda kaç nokta var? Herkesin yanıtı farklı. Tek bakışta 12 noktayı aynı anda görmek neredeyse imkansız...
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Bu fotoğraf paylaşıldığında "Sahil, okyanus ufku, taşlar ve yıldızlar görüyorsanız, o zaman siz bir ressamsınız." Reddit’te de yayınlanan görselin aslında bir otomobilin hasarlı kapısını yansıttığı ortaya çıktı.
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Reddit'te yayınlanan ve köpek mi keçi mi olduğu anlaşılamayan canlı... Dikkatli bakınca kafasını geriye atıp yatan bir köpek olduğu anlaşılıyor.
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Resimdeki ruju bulabilen var mı? Yanıtı görmek için bir sonraki fotoğrafa bakabilirsiniz. Ama biraz daha zaman harcayıp bulabilirsiniz. Dikkatle bakmanız yeterli...
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Playbuzz tarafından yaratılan bu fotoğrafta gözleriniz bir dağ ve göl manzarası görüyor değil mi? Fakat resimde görünen beton bir duvar.
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Bu elbise 2015 yılında dünya genelinde sansasyon yarattı. Elbiseyi pek çoğumuz mavi-altın sarısı olarak görüyordu. Ama gerçekte mavi-siyahtı. Bunun nedeni ise ışık yanılsamasıydı.