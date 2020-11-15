İlk bakışta görmek imkansız! 40 saniyede bulan yok...

Resme baktığınızda ne görüyorsunuz? Tavşan mı yoksa ördek mi? Sosyal medya, insan zekasına dair ciddi ipuçları barındırdığı düşünülen bu cevabı tartışmıştı yıllar önce. 1892'de bir Alman dergisinde yayınlanan fakat yedi yıl sonra ABD'li psikolog Joseph Jastrow tarafından meşhur edilen çizim, yaratıcılığınıza ya da beyninizin ne denli hızlı çalıştığına dair çok şey söylüyor. Araştırmaya göre; yaratıcı insanlar, iki hayvan imajı arasında diğer insanlara göre daha hızlı geçiş yapabiliyor.