İlk ara tatil ne zaman? MEB 2021-2022 eğitim-öğretim takvimini paylaştı
MEB 2021-2022 eğitim-öğretim takvimiyle ara tatil tarihleri paylaşıldı. MEB, yayımladığı akademik takvimde yaz tatili ve okulların kapanacağı tarihleri verdi. 1. dönem ara tatili kasım ayında başlayacak ve aynı ay içerisinde sona erecek. Peki, okulların ilk ara tatili ne zaman?
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Okullarda yüz yüze eğitim 6 Eylül tarihinde başlamıştı, yoğun bir dönemin içerisine giren öğrenciler ve veliler şimdi ara tatil tarihlerini inceliyor. Takvime göre, bu yılın ilk ara tatili kasım ayında başlayacak.
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1. dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım’da sona erecek.
Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek.
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2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak.