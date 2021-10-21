İlk ara tatil ne zaman? Kasım ayında başlayacak ara tatili için geri sayım devam ediyor...
2021-2022 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle ara tatil tarihleri açıklanmıştı. Takvime göre, 1. dönem ara tatili kasım ayında başlayacak. Kasım ayında başlayacak ara tatil için hem öğrenciler hem de aileleri geri sayımını sürdürüyor. Peki, ilk ara tatil ne zaman? İşte MEB'in bu yılki takvimine ilişkin detaylar...
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Eylül ayında başlayan yüz yüze eğitim süreci devam ederken bir yandan da ilk ara tatil tarihi için araştırmalar sürüyor. Yoğun bir dönem içerisinde olan öğrenciler, kasım ayında ilk ara tatillerini yapacak.
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1. dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım’da sona erecek. Hafta sonları ile birlikte ara tatil 9 gün olacak. Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek.
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İkinci dönem ara tatili ise 11 Nisan 2022 Pazar günü başlayıp 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecek.
Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi, yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi" örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecektir.
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.