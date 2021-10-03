İlk ara tatil ne zaman? İşte Kasım tatilinin başlayacağı tarih
18 milyon öğrencinin 2021-2022 eğitim yılının birinci döneminde dersleri devam ediyor. Yüz yüze olarak devam eden eğitimin başlamasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen, ara tatil takvimi şimdiden gündeme geldi. Peki, ilk ara tatil ne zaman? Kasım ara tatili ne zaman başlayacak?
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Bu eğitim yılının ilk ara tatilini Kasım ayında yapacak olan ilköğretim ve orta öğretim öğrencileri, 'Kasım tatili ne zaman başlayacak? sorusunun cevabını almak için araştırmalarını yoğunlaştırdı. İşte, MEB 2021-2022 ara tatiller takvimi...
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SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sömestr tatili, 24 Ocak 2022’de başlayıp 4 Şubat 2022’de tamamlanacak.
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KASIM VE NİSAN ARA TATİL TARİHLERİ
İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.
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MEB'İN YAYIMLADIĞI 2021-2022 TAKVİMİ
* 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.
* Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.
* Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak’ta başlayıp, 7 Şubat’ta sona erecek.
* İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.