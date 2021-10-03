İlk ara tatil ne zaman? İşte Kasım tatilinin başlayacağı tarih

Bu eğitim yılının ilk ara tatilini Kasım ayında yapacak olan ilköğretim ve orta öğretim öğrencileri, 'Kasım tatili ne zaman başlayacak? sorusunun cevabını almak için araştırmalarını yoğunlaştırdı. İşte, MEB 2021-2022 ara tatiller takvimi...