İlk ara tatil ne zaman? İşte Kasım tatilinin başlangıç tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda eğitim/öğretim faaliyetlerine ne zaman ara verileceğini merak eden milyonlarca ilk ve orta öğretim öğrencisi, okulların hangi tarihte kapanacağını soruşturuyor. Öte yandan ara tatil ve sömestr tarihi de araştırma konusu oldu. İşte, Kasım tatilinin başlangıç tarihi...