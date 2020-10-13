İlk ara tatil ne zaman başlayacak? İşte 2020-2021 MEB ara tatil takvimi | Kasım ara tatili ne zaman?

Geçtiğimiz eğitim yılı uygulanmaya başlanan ara tatillere bu yıl da devam edilecek. Kasım ve Nisan aylarında uygulanan ara tatillerin, bu eğitim yılı için ilk olarak ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İşte, 2020-2021 MEB ara tatil takvimi ve kasım ara tatilinin başlayacağı tarih....