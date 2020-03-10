İlişkileri neden bitti? Sevda Demirel'den samimi açıklamalar
Doruk Doğrusöz ile geçtiğimiz ocak ayında aşk yaşamaya başlayan Sevda Demirel'in, evlilik kararı aldıktan kısa süre sonra ilişkisini bitirmesi dikkat çekti. 47 yaşındaki manken ve şarkıcı, ilişkisi hakkında tüm bilinmeyenleri ve cinsel hayatını anlattı...
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Sevda Demirel, yıllar önce katıldığı 'İşte Benim Stilim' adlı moda yarışmasıyla adını duyuran ve sonrasında cinsiyet değiştirip Doruk ismini alan Neslihan Doğrusöz ile ilişkisini noktaladı. Gazeteci Bilal Özcan'ın YouTube kanalına konuk olan Sevda Demirel, biten ilişkisinden bahsetti ve cinsel hayatları hakkında ilk kez konuştu.
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47 yaşındaki güzel, evlilik yolunda giden ilişkisinde çok mutlu olduklarını ancak bir yerden sonra birlikte olmayacaklarını anladığını söyledi.
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Aranızda cinsellik var mıydı?
Erkeklik vasıfları sadece cinsellikle gösterilmiyor. Cinselliği çok iyi yaşayan erkekler yeterince erkek olamayabiliyor. Hiç umurumda değil cinsellik. Öyle olsa 5 sene yalnız kalmazdım. Çok seksi bir tavrım ve görüntüm olabilir, ama o doğrultuda yaşamıyorum. Sevgiye değer veriyorum. Beni hiç etkilemedi. Doruk'ta gerçek sevgiyi buldum. Çok iyi arkadaşımdı. Cinselliğin merakında olsa başka bir insanla olurdum.
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'Bir ameliyat olması gerekiyor'
"Doruk'a aşıktım. Bu hemen olacak bir şey değil. Bir ameliyat olması gerekiyor, yurt dışında olacak. Biz birbirimize sarılıp çok güzel uyuyorduk."
"Doruk'u hiç çıplak görmedim, asla. Hiç merak da etmedim. Doruk her şeyiyle bir erkek. Ruhu, yaşamı, kokusu, horlaması."
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"Hayatlarımızı birbirimize aktarmaya çalıştık ama çakıştığımız noktalarda geri çekilen bir çiftiz. Çok tartıştık, çok kavga ettik. Bilinçaltımızda hep dış etkenler vardı. Dışarıdan aldığımız hiç olumlu bir şey olmadı ki evde nasıl mutlu olalım."
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'Sırt üstü yere itti'
"Doruk bana hiç vurmadı. Sadece çok sinirlendiği bir anda onu bileklerinden tutunca beni sırt üstü yere itti. Ben güçlü bir kadınım gardımı alsaydım beni itemezdi, o an boşluğuma geldi."
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'Beni öldürebilirdi'
"Başım ve belim yere çarptığı için büyük ağrılar yaşadım. Zaten daha önce de bir beyin ameliyatı olmuştum. Beynimde tümör vardı ve bu tekrarlanabilir. Beni o hareketi öldürebilirdi."
"Korktum ve ilişkinin olamayacağını anladım. Fiziksel reaksiyonlar o ilişkide devreye girdiği için bitmeye mahkum. Öfke kontrolü olmadığı için bu şiddete dönebilirdi."