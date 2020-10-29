İlhami Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Çanakkale Valisi İlhami Aktaş’ın biyografisi ve hayatıyla ilgili bilgiler

17 Haziran 2020 tarihinde Çanakkale Valiliği görevine başlayan Vali İlhami Aktaş’ın hayatına dair bilgiler merak ediliyor. İlhami Aktaş, 1994 yılında Erzurum Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği hizmetine başlamıştı. İşte Çanakkale Valisi İlhami Aktaş’ın biyografisi…



İlhami Aktaş, 1970 yılında Erzurum ili Oltu İlçesinde doğdu. İlkokul, İmam Hatip Ortaokulu ve Oltu Lisesinden sonra 1987 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1991 yılında mezun oldu.



1994 yılında Erzurum Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği hizmetine başladı. Dil eğitimi için 8 ay İngiltere’de kaldı. İlhami Aktaş, daha sonra çeşitli ilçelerde kaymakam vekilliği görevini yürüttü. 1997-1999 yıllarında Kastamonu-Devrekani, 1999-2001 yıllarında Bayburt-Demirözü, 2001-2006 yıllarında Erzincan-Tercan, 2006-2008 yıllarında da Antalya-Finike Kaymakamlığı yaptı.