İleri yaş gebelikte alınması gereken 6 önlem

Riskli Gebelik Uzmanı (Perinatolog) Doç. Dr. Oktay Kaymak, “Bu yaşlar, ileri anne yaşı olarak kabul ediliyor. Hem bebek hem anne sağlığı açısından ideal olan 35 yaşından önce doğum yapmak olsa da, günümüzde artık teknoloji ve tıptaki gelişmeler sayesinde bu durum çok da sorun oluşturmuyor. Ancak 35 yaş ve üzerine çıkıldığında hem kromozom hastalıkları hem de sistemik hastalıkların riski arttığı için gebelikte dikkat edilmesi gereken önemli kurallar bulunuyor. Bu kurallara dikkat edildiğinde hem annenin hem de bebeğin sağlığında risk oluşturabilecek unsurların önüne geçmek mümkün olabiliyor” diyor.



Riskli Gebelik Uzmanı Doç. Dr. Oktay Kaymak, ileri yaş gebelikte alınması gereken 6 önlemi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.