İlçede tek: Müşterileri arasında İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth de var! 'İstedikleri kadar para versinler, bulamayacaklar'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2026 12:11

Bursa’nın İnegöl ilçesinde geleneksel Türk el sanatları arasında yer alan yorgancılık, ustalarının el emeğiyle zamana direniyor. İlçedeki tek yorgancı olan Erkan Genç (73), unutulmaya yüz tutan mesleğini 60 yıldır devam ettiriyor. Sipariş usulü çalışan ve 1 günde yorganı diken Genç’in müşterileri arasında İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth de var. 1980 yılında İngiltere Büyükelçiliği’nden gelen talep üzerine, Kraliçe 2’nci Elizabeth’in batikle yapılan portresinin yer aldığı yorganı diken Erkan Genç, “Kraliçenin resmi olan yorganı 3 kişi yaptık” dedi.