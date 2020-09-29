İlber Ortaylı kimdir, kaç yaşında? İşte İlber Ortaylı’nın hayatı ve kitapları

Devletin akademik politikalarına karşı geldi tepki olarak istifasını verdi İlber Ortaylı. İstifasından sonra birçok ülkede misafir öğretim görevlisi olarak çalıştı.



1989 yılında tekrar Türkiye’ye döndü ve Profesör oldu. Yabancı ve yerli birçok dergide Osmanlı ve Rus tarihi ile yazılar yayınladı.



Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden olan Galatasaray ve Bilkent üniversitelerinde konuk öğretim üyesi olarak görev yaptı.