İlber Ortaylı kimdir, kaç yaşında? İşte İlber Ortaylı’nın hayatı ve kitapları
Prof. Dr. İlber Ortaylı, gerek yaptığı açıklamalar ve katıldığı programlar gerekse sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Çalışmaları ile tarih bilimine büyük katkıları olan değerli bilim insanı Prof. Dr. İlber Ortaylı,; İtalyanca, Türkçe, İngilizce, Rusça, Farsça, Almanca ve Fransızca olmak üzere 7 dil biliyor. Peki, İlber Ortaylı kimdir, kaç yaşında? İşte İlber Ortaylı’nın hayatı ve kitapları...
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Yazar İlber Ortaylı 1947 yılında Avusturya Bregenz’de dünyaya gelmiştir. Kırım Tatarı bir ailenin çocuğudur. 2 yaşında ailesi ile birlikte Türkiye’ye göç etmiştir.
Ankara Atatürk Lisesinden mezun olduktan sonra üniversite eğitimi için Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesini tercih etmiş daha sonra Tarih bölümünü de okumuştur. Büyük Tarih profesörü Halil İnalcık’ın öğrencisidir.
İlber Ortaylı yüksek lisans çalışmasını Chicago Üniversitesinde Merhum Halil İnalcık ile yapmıştır.
Yaşayan kütüphane olarak isimlendirilen Türk tarih profesörü İlber Ortaylı 7’den 70’e herkese tarihi sevdiren ince ve keskin zekâsı, esprili karakteri ile Türk halkının bağrına bastığı Türk Tarih Kurumu Şeref Üyelerinden biridir.
İlber Ortaylı Viyana’da Dil, Tarih ve Coğrafya eğitimi almıştır. 1974 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde doktor olarak göreve başladı. Osmanlı İmparatorluğunda Alman Nüfuzu çalışması ile doçentliğe yükseldi.
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Devletin akademik politikalarına karşı geldi tepki olarak istifasını verdi İlber Ortaylı. İstifasından sonra birçok ülkede misafir öğretim görevlisi olarak çalıştı.
1989 yılında tekrar Türkiye’ye döndü ve Profesör oldu. Yabancı ve yerli birçok dergide Osmanlı ve Rus tarihi ile yazılar yayınladı.
Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden olan Galatasaray ve Bilkent üniversitelerinde konuk öğretim üyesi olarak görev yaptı.
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Topkapı müzesinde Müze Başkanı oldu ve 2012 yılında yaş haddinden dolayı emekliye ayrıldı. Geçtiğimiz yıl tarih alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülüne layık görüldü.
7 dil bilen büyük tarih üstadı İlber Ortaylı akademik yaşamı boyunca birçok kitap yazmış ve çeşitli ödüllere layık görülmüştür.
Kaleme aldığı kitaplar gencinden yaşlısına herkesin okuması gereken eserlerdir. Geçtiğimiz aylarda bitirdiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk kitabı çok satanlar listelerinde ilk sıralarda yerini hala korumaktadır.
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İLBER ORTAYL’NIN ESERLERİ
•Tanzimat'tan Sonra Mahallî İdareler (1974) •Türkiye'de Belediyeciliğin Evrimi (İlhan Tekeli ile birlikte, 1978) •Türkiye İdare Tarihi (1979) •Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu (1980) •Gelenekten Geleceğe (1982) •İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı (1983) •Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Yerel Yönetim Geleneği (1985) •İstanbul'dan Sayfalar (1986)İngilizce: Studies on Ottoman Transformation (1994) •Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti'nde Kadı(1994) •Türkiye İdare Tarihine Giriş (1996) •Osmanlı Aile Yapısı (2000) •Tarihin Sınırlarına Yolculuk (2001) •Osmanlı İmparatorluğu'nda İktisadî ve Sosyal Değişim (2001) •Osmanlı Mirasından Cumhuriyet Türkiyesi'ne (Taha Akyol ile birlikte, 2002) •Osmanlı Barışı (2004) •Barış Köprüleri: Dünya'ya Açılan Türk Okulları (2005) •Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek-1 (2006) •Kırk Ambar Sohbetleri (2006) •Osmanlıyı Yeniden Keşfetmek-2 (2006) •Eski Dünya Seyahatnamesi (2007) •Avrupa ve Biz (2007) •Batılılaşma Yolunda (2007) •Osmanlıyı Yeniden Keşfetmek-3 (2007) •Mekân ve Olaylarıyla Topkapı Sarayı (2007)