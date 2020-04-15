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Haber Giriş: 15 Nisan 2020 - 16:43,

İlayda Ildır: Kesinlikle yapmayacağım şey sigara içmek…

Son dönemlerin başarılı oyuncularından İlayda Ildır hurriyet.com.tr’de Ferit Ömeroğlu’na özel açıklamalarda bulundu. Çok cesur bir insan değilimdir ama “bunu nasıl yaptın?” dedikleri şeyleri de yaptığım oluyor diyen güzel oyuncu, kesinlikle yapmayacağı şeylerden özel hayatına kadar bilinmeyenleri anlattı.

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1

Oyunculu da öğrenciliği de aynı anda yürütebilmek için uyumamayı tercih ettiğini söyleyen Ildır, çalışmaya başladığında takipçi sayısının 600’lerde olduğunu ve bir anda 600 bine çıktığını söyledi. Samimi ve sıcak bir insan olduğunu belirten güzel oyuncu, ”Beni hep o yüzden eleştirirler. İlayda yanlış anlaşılabiliyorsun derler. Bazen doğal algılanmıyor olabilir. Bazen yazılıyorum anlamı çıkıyor olabilir” dedi.
Sözle tanıdık seni. Nasıldı o süreç?
Güzeldi ama zor bir işti… Erkek işi olduğu için kadınları zorlayan bir işti. Ben de yeri çok ayrı… İkinci okulumdu. Öğrenmeyi de seviyorum. Oyuncu arkadaşlarımdan ve hocalardan çok şey öğrendim.

2

“Okulda en az dizi kadar yoğundu”
Genç yaşta rol aldığın bir diziden sonra başarı sağlayıp bir kitle sahibi oluyorsun. Bu durumla karşılaştığında duygularını nasıl kontrol edebildin?Okulum benim için çok önemliydi. %100 burslu okuyordum ve bursumu kaybetmek istemiyordum. O yüzden okulda en az dizi kadar yoğundu. Onunda üzerine çok gidiyordum.

3“Uyumamayı tercih ettim”

“Uyumamayı tercih ettim”

Nasıl yani, sete giderken bir yandan okul derslerine çalışabiliyor muydun?
Çok çalışıyordum. Babam bu işi yapabilmen için okulu kesinlikle bitirmen gerekiyor demişti. Ya uyumaman gerekiyor, ya yemek yememen gerekiyor ya diziyi bırakman gerekiyordu. Ben de uyumamayı tercih ettim. Ailem değerli benim için… Onların istemediği bir şeyi de yapmak istemem ama kendi isteğimi bir şekilde yaptırıyorum.
Üniversitede sosyal ilişkilerin nasıldı?
Hocalar “Aa sen gerçekten oynuyor musun?” diye yorumlar yapıyordu. Set çok yoğundu ve bazı derslere giremiyordum. Yardımcı oluyorlardı.

4“Değişmedim hiç, nasıl değişebilirim ki”

“Değişmedim hiç, nasıl değişebilirim ki?”

Torpilden mi geçiyordun yani?
Asla torpil değildi. En azından gittiğin yeri biliyoruz durumu oluyordu. Birçok öğrenci gideceği yeri yalan söyleyerek anlatırken beni akşam televizyonda seyrediyorlardı. Güvendikleri için sorun olmadı.
Sosyal medyada da giderek artan bir takipçi kitlen var…“Değişmedim hiç, nasıl değişebilirim ki?”Sosyal medya konusu ilginç ilerledi aslında… Ben çalışmaya başladığımda 600’lerdeydi takipçi sayım… Bir anda 600 bin oldu. Çok hızlı bir artış oldu. Şok oldum tabi, “ne oluyoruz?” dedim kendi kendime… Bir yandan da anlayamadım. Okula gidiyorum. Sınava çalışıyorum. Sete gidiyorum. O yoğunluk içerisinde çok fazla ilgiyle karşılaşacak zamanım olmadı. Okul arkadaşlarım beni zaten tanıyorlardı. Söz’e başladığımda 3. sınıfa gidiyordum. Arkadaşlarımla da aram çok iyidir. Kimse benim için “aa ünlü oldu” diye yaklaşmadı. Değişmedim hiç, nasıl değişebilirim ki?

5“Çok fazla toplu taşıma kullanmıyordum”

“Çok fazla toplu taşıma kullanmıyordum”

Mesela x markayı değil y markayı giymeye başlarsın. Toplu taşıma daha az kullanırsın. Tüketim alışkanlıkların değişir. Öyle bir değişim…
İster istemez bir değişim oluyor bu konularda ama çok abartıya kaçan biri değilim. Zaten çok fazla toplu taşıma kullanmıyordum öncesinde… Okulla evim çok yakındı. Prodüksiyon aracı okuldan alıp sete götürüyordu. Rahattım o anlamda…
Sana belli testler hazırladım. Bakalım yanıtların ne olacak?
Hadi bakalım.
En çok ağladığın son hatıran neydi?
Ben çok ağlamam normalde… Yakın bir zamanda teyzemi kaybettim. O zaman ağladım.

6“Bazen yazılıyorum anlamı çıkıyor olabilir”

“Bazen yazılıyorum anlamı çıkıyor olabilir”

En başta koyduğun sınır nedir?
Sıcak ve samimi bir insanımdır. Beni hep o yüzden eleştirirler. “İlayda yanlış anlaşılabiliyorsun” derler. Bazen doğal algılanmıyor olabilir. Bazen yazılıyorum anlamı çıkıyor olabilir. (gülüyor) İlk başta o coşkuyu vermemeye çalışıyorum. Kendime “Aman İlayda hemen canım deme, çok dokunma” gibi öğütler veriyorum.
En çok heyecanlandıracak o telefon konuşması için kimin araması gerekir?
Genelde klasik erkek arkadaşın oluyor herhalde ama arkadaşlarımın da telefonlarına heyecanlandığım oluyor. Büyük dedikodular filan… (gülüyor)
En son en iyi kararı verdiğini düşündüğün şey neydi?
Oyunculuğa başlamak…

7“Kesinlikle yapmayacağım şey sigara içmek…”

“Kesinlikle yapmayacağım şey sigara içmek…”

En son sınırlarını ne zaman ve nasıl zorladın?
Çok var ya… İstanbul’da kalmayı çok istiyordum Bodrum’da kalmayı çok istemiyordum ama Bodrum’a gittim. Bodrum’a giderek diyebilirim.
En son yapacağın şey nedir?
Sigara içmek olabilir. Onunla ilgili babamla bir konuşma yapmıştık. Kesinlikle yapmayacağım şey sigara içmek…
Yazmayı seviyor musun?
Yazarken utanıyorum. Ya onu biri görürse diye… Yazıyor olsaydım ütopik şeyler yazardım.

8“Platonik olarak aşık olan arkadaşımla evlenirdim”

“Platonik olarak aşık olan arkadaşımla evlenirdim”

Uzun mesaj yazar mısın peki?
Uzun mesaj da yazmam. Dalga geçerim uzun mesaj yazanla zaten… (gülüyor)
Ruh eşinle evlenip zar zor geçinmek mi isterdin yoksa sana platonik olarak aşık olan bir arkadaşınla mı evlenmek isterdin?
Platonik olarak aşık olan arkadaşımla evlenirdim. Ben zar zor geçinmek istemiyorum.

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