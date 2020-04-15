İlayda Ildır: Kesinlikle yapmayacağım şey sigara içmek…

“Değişmedim hiç, nasıl değişebilirim ki?” Torpilden mi geçiyordun yani?

Asla torpil değildi. En azından gittiğin yeri biliyoruz durumu oluyordu. Birçok öğrenci gideceği yeri yalan söyleyerek anlatırken beni akşam televizyonda seyrediyorlardı. Güvendikleri için sorun olmadı.

Sosyal medyada da giderek artan bir takipçi kitlen var…“Değişmedim hiç, nasıl değişebilirim ki?”Sosyal medya konusu ilginç ilerledi aslında… Ben çalışmaya başladığımda 600’lerdeydi takipçi sayım… Bir anda 600 bin oldu. Çok hızlı bir artış oldu. Şok oldum tabi, “ne oluyoruz?” dedim kendi kendime… Bir yandan da anlayamadım. Okula gidiyorum. Sınava çalışıyorum. Sete gidiyorum. O yoğunluk içerisinde çok fazla ilgiyle karşılaşacak zamanım olmadı. Okul arkadaşlarım beni zaten tanıyorlardı. Söz’e başladığımda 3. sınıfa gidiyordum. Arkadaşlarımla da aram çok iyidir. Kimse benim için “aa ünlü oldu” diye yaklaşmadı. Değişmedim hiç, nasıl değişebilirim ki?