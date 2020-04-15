İlayda Ildır: Kesinlikle yapmayacağım şey sigara içmek…
Son dönemlerin başarılı oyuncularından İlayda Ildır hurriyet.com.tr’de Ferit Ömeroğlu’na özel açıklamalarda bulundu. Çok cesur bir insan değilimdir ama “bunu nasıl yaptın?” dedikleri şeyleri de yaptığım oluyor diyen güzel oyuncu, kesinlikle yapmayacağı şeylerden özel hayatına kadar bilinmeyenleri anlattı.
Oyunculu da öğrenciliği de aynı anda yürütebilmek için uyumamayı tercih ettiğini söyleyen Ildır, çalışmaya başladığında takipçi sayısının 600’lerde olduğunu ve bir anda 600 bine çıktığını söyledi. Samimi ve sıcak bir insan olduğunu belirten güzel oyuncu, ”Beni hep o yüzden eleştirirler. İlayda yanlış anlaşılabiliyorsun derler. Bazen doğal algılanmıyor olabilir. Bazen yazılıyorum anlamı çıkıyor olabilir” dedi.
Sözle tanıdık seni. Nasıldı o süreç?
Güzeldi ama zor bir işti… Erkek işi olduğu için kadınları zorlayan bir işti. Ben de yeri çok ayrı… İkinci okulumdu. Öğrenmeyi de seviyorum. Oyuncu arkadaşlarımdan ve hocalardan çok şey öğrendim.
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