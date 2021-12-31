İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında? İlayda Alişan, 2022 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları arasında
İlayda Alişan, O Ses Türkiye 2022 Yılbaşı Özel programı konukları arasında yer alıyor. İlayda Alişan’ın oynadığı dizileri merak ediliyor. Başarılı isim bu akşam ekrana gelecek olan programda sevdiği bir şarkıyı seslendirecek. 31 Aralık akşamı yayınlanacak olan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı saat 20:00’de başlayacak. Peki, İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında?
İlayda Alişan’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı konukları arasında yer alan İlayda Alişan en son Kırmızı Oda dizisinde Süveyda karakterine hayat verdi. İlayda Alişan’ın bu performansı izleyiciler tarafından çok beğenilmişti.
İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?
İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Behçet Kemal Çağlar Lisesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra küçük yaşlarda oyunculukla tanıştı. 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile ekranlara adım attı.
İlayda Alişan, kadrosunda Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Ercan Kesal, Mustafa Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın gibi önemli isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde Akşın, Şampiyon dizisinde Neslihan karakterine hayat verdi. Masumiyet dizisinde başrolde yer aldı ve Ela karakterini canlandırdı. İlayda Alişan en son Kırmızı Oda dizisinde Süveyda karakterine hayat verdi.
İlayda Alişan, kadrosunda Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Ercan Kesal, Mustafa Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın gibi önemli isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde Akşın, Şampiyon dizisinde Neslihan karakterine hayat verdi. Masumiyet dizisinde başrolde yer aldı ve Ela karakterini canlandırdı. İlayda Alişan en son Kırmızı Oda dizisinde Süveyda karakterine hayat verdi.
2011 – Bir Çocuk Sevdim (Merve) (TV Dizisi)
2013 – Gönül Hırsızı (TV Dizisi)
2014 – Benim Adım Gültepe (Nurten) (TV Dizisi)
2015 – Serçe Sarayı (Sinem) (TV Dizisi)
2016 – Bana Sevmeyi Anlat (Eylül) (TV Dizisi)
2017-2018 – Çukur (Akşın) (TV Dizisi)
2019 – Şampiyon (Neslihan) (TV Dizisi)
2021- Masumiyet (Ela) (TV Dizisi)2021- Kırmızı Oda (Süveyda)
2013 – Gönül Hırsızı (TV Dizisi)
2014 – Benim Adım Gültepe (Nurten) (TV Dizisi)
2015 – Serçe Sarayı (Sinem) (TV Dizisi)
2016 – Bana Sevmeyi Anlat (Eylül) (TV Dizisi)
2017-2018 – Çukur (Akşın) (TV Dizisi)
2019 – Şampiyon (Neslihan) (TV Dizisi)
2021- Masumiyet (Ela) (TV Dizisi)2021- Kırmızı Oda (Süveyda)