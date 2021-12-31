İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında? İlayda Alişan, 2022 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları arasında

İlayda Alişan’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı konukları arasında yer alan İlayda Alişan en son Kırmızı Oda dizisinde Süveyda karakterine hayat verdi. İlayda Alişan’ın bu performansı izleyiciler tarafından çok beğenilmişti.